Для пациентов с подозрением на коронавирус в Красноярске ввели отдельный вход в поликлиниках

В Красноярске усилены меры по недопущению эпидемии коронавируса. Что происходит в краевом центре, перспективы на ближайшее будущее – красноярские специалисты ответили на самые актуальные вопросы о профилактике инфекции.

Сколько человек «под подозрением»?

Наталья Бахарева, консультант министерства здравоохранения Красноярского края:

- Когда мы говорим, что у нас под наблюдением находятся какое-то количество человек, мы не имеем в виду, что это – больные люди! Это - здоровые люди, которые просто прибыли из регионов, где регистрируется неблагополучие по этому заболеванию.

Хочется вспомнить 2009 год, когда была эпидемия свиного гриппа. Массовой смертности не было, а панические настроения присутствовали. Также как и появление нынешнего коронавируса совершенно не означает, что нас ждет массовая смертность.

Не больному, но на карантине, положен больничный?

Да, и федеральное правительство ввело особый режим его расчета, в зависимости от количества необходимых для полной безопасности дней.

Человеку, прибывавшему из-за рубежа, предъявившему соответственные документы, выписывается больничный лист. Но при этом надо понимать, что ему выписали больничный не для того, чтобы он развлекался, а чтобы он находился дома в изоляции. В инфекционные отделения Красноярской больницы скорой медицинской помощи помещают только пациентов с симптомами заболевания, которые прибыли из стран, с большим количеством больных – Китая, Ирана, Италии.

Татьяна Черных, главный врач Красноярской межрайонной больницы №2:

- Для того, чтобы уменьшить контакт с возможными распространителями, во всех больницах и поликлиниках края открыты специальные фильтры для пациентов с температурой. Это специальные помещения с отдельным входом. Везде развешаны объявления, персонал обращает внимание пациентов на это. Все находится на жесточайшем контроле. Ежедневно мы получаем предписания по медицинскому обследованию и лечению опасных пациентов. Мы наблюдаем их и по истечении 14 лет отправляем отчеты об их самочувствии в Роспотребнадзор.

Тяжелее новый вирус переносят пожилые, или люди со слабым здоровьем. Поэтому персонал обращает особое внимание на людей старше 60 лет, беременных женщин, пациентов с ожирением, заболеваниями органов дыхания и сердечнососудистой системы.

Хватает ли масок?

Татьяна Бетонова, управляющая аптечной сетью «Губернские аптеки»:

- Во всей аптеках имеется необходимый запас медицинских масок. Мы их получаем напрямую от производителя каждую неделю. Но в своих аптеках мы приняли решение ввести ограничение на количество покупаемых масок. Потому что появилось очень много перекупщиков, которые потом перепродают маски втридорога.

Но маска не является панацеей. Сотрудники красноярских аптек, поликлиник и больниц предупреждают людей о мерах профилактики – мыть руки, использовать спиртовые растворы и избегать мест большого скопления людей.

Как убедиться, что инфекции нет?

Елена Тихонова, главный внештатный специалист -инфекционист минздрава края:

- Оптимальный инкубационный период коронавируса – 14 дней. В течение этого времени вирус размножается в нашем организме. Поэтому те здоровые люди, которые прибыли из-за рубежа и 14 дней находятся дома, должны обращать внимание на следующие симптомы: першение, боль в горле, кашель, повышение температуры, которая может быть как субфебрильной – 37,3 так и фебрильной – 38 и выше. Ринит встречается крайне редко. Если эти симптомы выявляются, нужно сразу пригласить врача на дом, чтобы определиться с диагнозом.

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