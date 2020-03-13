2020-03-13T13:21:04+03:00
Общество

Алексей Додатко: Будет так, как решат люди

Поправки в Конституцию Российской Федерации стали основной темой заседания Законодательного собрания Красноярского края от 12 марта
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Алексей Додатко, секретарь Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия»Алексей Додатко, секретарь Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия»
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На повестке прошедшего в четверг заседания девятой сессии был один вопрос: «О рассмотрении Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти». Краевые парламентарии большинством голосов присутствующих поддержали закон – 39 из 43 проголосовавших депутатов высказались «за», 4 депутата «воздержались».

Секретарь Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Додатко в комментарии ER.RU отметил, что он не сомневался в том, что региональное Законодательное собрание поддержит данный вопрос:

«В Красноярском крае прошло широкое обсуждение предлагаемых поправок в Конституцию на различных площадках. Наши однопартийцы - депутаты различных уровней встречались с людьми, разъясняли суть поправок, собирали предложения. Наиболее конструктивные из них получили отражение в поправках. Поэтому теперь важно дать возможность высказаться гражданам России и провести всенародное голосование. А это станет возможным, если две трети региональных органов представительной власти одобрят поправки. Красноярский край высказался, сессия Законодательного собрания поддержала поправки. Считаю, это абсолютно правильно. Теперь решение за жителями края, свое мнение они смогут выразить на общероссийском голосовании. Будет так, как решат люди».

Алексей Додатко отметил, что поправки в основной документ страны по большей части носят социальный характер. И, в первую очередь, нужно обратить внимание на этот блок: «Разумеется, по поводу внесения поправок в Конституцию сейчас звучит множество мнений. А в социальных сетях явно идёт попытка вытеснить с первого плана важнейший блок социальных поправок. Вдумайтесь, ключевые социальные гарантии будут закреплены, на минуточку, в основном законе государства. В основу поправок легли тезисы, озвученные главой государства в послании Федеральному собранию. На мой взгляд, это огромное достижение в новейшей истории нашей страны».

Кроме того, Алексей Додатко выразил свое мнение по поводу предложения Валентины Терешковой по «обнулению сроков пребывания на высшем посту для действующего президента»: «Владимир Путин сказал, что нам нужна сильная президентская власть. С моей точки зрения, это реальный исторический запрос россиян. Если хотите - национальный архетип восприятия власти. Нравится кому-то это или нет, но именно при сильных личностях у руля, страна добивалась исторических порывов в ключевых сферах. Не зря наиболее популярные у нас государственные деятели – это Петр I, Екатерина II. Путин в этом смысле абсолютно точно стоит с этими фигурами в одной череде. Уверен, этот факт признает история, потому что то, что он сделал для становления и укрепления России с начала 2000-х, невозможно переоценить. И сейчас по «обнулению» президентских сроков Путин занял максимально честную позицию - народ России сам должен принять решение, будет ли реализовано это решение. При этом, сменяемость власти в России никто не отменяет – ограничение количества президентских сроков остается в Конституции. Также должен высказаться Конституционный суд - возможно ли это в принципе. И только потом уже именно мы с вами решим на общероссийском голосовании, одобрить эту поправку или нет».

Напомним, с инициативой по внесению поправок в Конституцию выступил президент РФ Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию 15 января 2020 года. Предлагаемые главой государства изменения направлены на обеспечение большего баланса между ветвями и уровнями власти, усиление статуса социального государства, закрепление России как сильной, независимой, в том числе в правовом поле, страны.

После оглашения президентом своих предложений была сформирована рабочая группа по работе над поправками и сбору предложений. Документ прошел рассмотрение в трех чтениях в Государственной думе и получил поддержку в Совете Федерации. Теперь его обсуждение проходит в региональных парламентах, а затем он будет рассмотрен Конституционным судом и подписан президентом. Однако он сможет вступить в силу только после того, как состоится всенародное голосование, при поддержке населения большинством голосов. Документ не затрагивает фундаментальных основ Конституции, то есть не меняет первую и вторую главы.

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