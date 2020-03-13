Дневник повара детского сада: «Раньше был рыбий жир, сегодня красная икра и семга»

Вы когда-нибудь читали родительский чат дошколят в мессенджерах? Знаете, о чем чаще всего там пишут? О питании. Одна мама жалуется, что кормят невкусно. Вторая – что порция маленькая, ее сын не наедается. Третья наоборот: «У нас такие огромные порции, воспитатель через силу заставляет доедать, дочка скоро толстеть начнет». А четвертая возражает: «О чем вы! Прекрасно кормят, мой сын ест и хвалит, просит дома такую же кашу варить».

Как готовят еду для малышей, всегда ли родители правы, и как заставить «нехочуху» съесть суп, - в «дневнике» повара детского сада Ирины Савельевой.

Справка «КП»: Два года назад Ирина дочка пошла в детский сад – Ирина следом за ней устроилась помощником воспитателя. А вскоре решила повысить квалификацию, переучилась на повара и вот уже полтора года варит ребятишкам супы, каши и компоты.

Меню – дело тонкое

Почему перешла из нянечек в повара? Потому что и платят больше, и профессия выгоднее. Теперь и семья довольна – готовлю им вкуснее, чем раньше. Рабочий день у первой смены длится с 6 до 15 часов, у второй смены – с 8 до 17 часов. Нас на кухне три повара и кухработница. Переоделись, надели фартуки и косынки – и за дело.

Чтобы вы поняли, я сама не выбираю, что буду готовить. Это задача медсестры, она с вечера приносит нам меню на следующий день. Уж не знаю, сама ли она высчитывает калории или ей диетолог помогает. Но, на мой взгляд, питание у ребятишек разнообразное и сбалансированное. Это я вам говорю как мама ребенка-дошколенка. Меню цикличное, на 20 дней. Не бывает такого, чтобы два дня подряд одинаковые блюда давали.

Знаете, когда я была маленькой, нас в садике рыбьим жиром поили. А сейчас мы детям зимой семгу с красной икрой даем. Не каждый дома такое кушает.

ЧТО БЫВАЕТ В МЕНЮ

Завтрак с 8.05 по 8.35 часов. Дают: кашу или молочный суп, батон с маслом. Из напитков какао, чай с молоком.

Второй завтрак около 10 часов. Дают: сок.

Обед с 11:20 до 12:20 (сначала ясельная группа, затем старшие). Дают: на первое щи, борщи, супы гороховые или харчо. На второе котлеты, тефтели, курочку, жаркое по домашнему. На гарнир картофельное пюре, тушеную капусту. Из напитков компот, кисель, лимонный сок.

Полдник в 15 часов. Дают: выпечку. Если сладкая – к ней йогурт, ряженка, молоко. Если пирог с рыбой – чай.

Ужин с 16:20 до 16:55. Дают: омлет, салат, рыбу в сметанном соусе, запеканку картофельную или творожную, фрукты, чай.

От повара очень многое зависит.Фото: Мария ЛЕНЦ

Какое мясо привозят – порой бесит!

Хорошие продукты – вдохновение для повара. А какая мне радость, если мясо привозят порой такое, что не только жаркое делать, а даже в руки брать не хочется. Я сейчас вам пожалуюсь на поставщиков. Привозят говядину – ничего не скажешь, свежая, еще вчера сено жевала. Но там не мясо, а жилы и жир. До 60% отходов бывает. Всю мякоть, видимо, на сторону подороже продали, а нам привезли по остаточному принципу. А я такое мясо не принимаю – мне оно куда? Из жил котлеты лепить? Я пишу акт, требую заменить. Поставщик ворчит недовольно, но меняет сразу же. Некоторое время привозит первосортную говядину, потом память ему отказывает и все начинается сначала.

Просрочки у нас не бывает. Консервы можно с запасом хоть полгода хранить. По ГОСТу все проходит. Но по вкусу... Честно, я бы домой себе такое не купила. Существует горошек «Бондюэль» по 50 рублей, а нам привозят горошек по 19 рублей за баночку. Разница не только в цене. И я понимаю, почему ребятишки этот горошек из тарелки на стол выкладывают.

Принцип мне понятен: на торгах какая продуктовая фирма меньше цену запросит, с тем мэрия контракт и заключает. А поставщиков кто-нибудь проверяет?

Что это я все жалуюсь! Давайте похвалюсь: молочка у нас всегда хорошая. И хлеб по утрам привозят замечательный, с пылу с жару, хрустящий.

Аппетит приходит во время еды

«Я это не буду, это невкусно» - знаете, сколько раз я это слышала, когда работала помощником воспитателя. Особенно от трехлеток, которые только-только пришли в садик. Начинаю выяснять – оказывается, мама с папой кормят любимое чадо дома пиццей, суши, бутербродами с копченостями, жареными котлетами (жареные конечно, вкуснее, чем из духовки).

Родителям ведь не докажешь, что правильная пища для ребенка – это супы и каши. Начинаешь с ними разговаривать, а они знают больше академиков. Поэтому приходилось применять к ребятишкам дипломатию: «Смотри, все супчик едят, давай и ты три ложечки попробуй». Потом еще три ложечки – глядишь, ребенка от тарелки за пятки не оттащишь, он наелся. Бывают, конечно, исключения. У меня в группе был мальчик, который ел только супы, второе не ел вообще никогда.

От повара очень многое зависит. Я стараюсь делать так, чтобы понравилось. Рада, что за полтора года никто из родителей не пожаловался. Признаюсь, несколько раз было стыдно за то, что блюда не получились.

У нас не унесешь

Часто слышу от людей: «Повара во все времена сумками продукты домой таскали». За других говорить не буду, потому что каждый садик – это отдельное государство. У нас с этим все строго. Начальство может в любой момент прийти и снять остатки. То есть проверить, сколько мы продуктов в кастрюлю положили. Даже масло подсолнечное взвешивает, соль, сахар, крупу.

Все порции – по граммам: котлета на ребенка должна весить 80 граммов, каша – 200 граммов, фрукты – 90, суп – 250, а кефир – 180 граммов. Мы кастрюлю с супом у себя на весах завесили – отправили в группу, там воспитатель все до капли по тарелкам детям разлил. Котлеты – поштучно, ни одной себе в карман. Многие дети не доедают, но что осталось в тарелках – все сливают и вывозят куда-то. Наверняка на какую-то ферму.

Можете считать, что мы не несем домой сумками, потому что боимся потерять свое место. Поваров в Красноярске много – нам замену быстро найдут. Зарплата хоть и маленькая (чего уж – всего 16,5 тысяч на руки), но зато стабильная, потому что мы бюджетники. В кафешках еще поди устройся (знакомые говорят, зарплату дают не вовремя, а то и вообще вместо денег овощи).

Одно смущает: мы, повара, едим то, что из дома принесли. Я недалеко живу и в обеденный перерыв домой бегаю. А воспитатели у нас и вовсе на «дошираке» сидят. Казалось бы, какой наклад, если мы на кухне по тарелке супа съедим. Но начальству виднее.

ПОСЧИТАЕМ, ЧТО ПОЧЕМ (На примере Красноярска)

В месяц на питание ребенка тратится 2730 рублей.

Из расчета 23 рабочих дней, в день приходится по 118 рублей.