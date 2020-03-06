2020-03-12T13:26:05+03:00
Звезды

Как красноярским библиотекам получить грант на свои проекты?

Стартовал прием заявок на конкурс «Новая роль библиотек в образовании»
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото предоставлено Фондом Михаила Прохорова.Фото предоставлено Фондом Михаила Прохорова.
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С 1 марта по 30 апреля 2020 года проходит прием заявок на открытый благотворительный конкурс Фонда Михаила Прохорова. В нем могут принять участие библиотеки всех уровней и любого подчинения, в том числе научные библиотеки музеев, университетские библиотеки, библиотеки школ, больниц, тюрем и пр., находящиеся на территории Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов, Белгородской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Рязанской, Тамбовской, Брянской и Самарской областей.

Фото предоставлено Фондом Михаила Прохорова

Фото предоставлено Фондом Михаила Прохорова

Библиотекам важно найти конкретные, специфические ниши для реализации проектов, четко представлять целевую аудиторию, проблемы локальной истории, использовать современные образовательные технологии. Подробнее об условиях участия в конкурсе - на официальном сайте Фонда Михаила Прохорова.

Фото предоставлено Фондом Михаила Прохорова

Фото предоставлено Фондом Михаила Прохорова

Неотъемлемая часть конкурса — трехдневные проектно-аналитические семинары «Новая роль библиотек в образовании».

Тема семинаров в 2020 году: «Новые модели деятельности библиотек и музеев и новые модели современного образования. Проектный подход». Обучение в Красноярске пройдет 13-15 апреля.

Напомним, открытый благотворительный конкурс «Новая роль библиотек в образовании» проводится Фондом Михаила Прохорова регулярно с 2008 года. Какие проекты стали победителями 2019 года и реализуются прямо сейчас. Вы можете узнать здесь

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