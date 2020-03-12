«Прошло столько лет, а я все еще любуюсь женой»: семье ветеранов из Красноярска вручили медали к 75-летию Победы

В начале марта семью ветеранов Ивана Викторовича и Нины Семеновны Каликулиных посетил мэр Красноярска Сергей Еремин – поздравил и лично вручил юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне».

... Они встретились в 1951-м году – в селе Моторское Каратузского района. Это родные места Ивана, он вернулся туда после службы в учебном полку 27-й стрелковой дивизии. А Нина попала в село по распределению после пединститута.

К тому моменту оба успели навидаться всякого. Он занимался подготовкой для фронта стрелков и пулеметчиков. У нее погиб отец. И девочка в 11 лет пошла работать санитаркой в госпиталь, тот развернули в 47-й школе Красноярска, где она училась:

«Три урока заканчивались, затем шли в госпиталь. Нам показали, как бинтовать, и – вперед.После смены несли домой пакеты с бинтами, чтобы их стирать. Мыла не было. Кипятили золу, стирали, гладили и возвращались с бинтами в госпиталь. Такое пришлось пережить!».

А потом было тяжелейшее послевоенное время. Чтобы выжить, приходилось много работать и учиться. После свадьбы перебрались в Красноярск. Иван тоже окончил вуз, поступил на «Красмаш» и проработал там до самой пенсии, был начальником техбюро. Нина вернулась в свою 47-ю школу, преподавала химию.

«Эту школу строил еще мой отец, - поделилась она. – А потом там учились наши дети, сын и дочь. Так школа стала частью истории семьи».

Почти 70 лет вместе. Фото: пресс-служба администрации Красноярска.

В следующем году ветераны готовятся отметить юбилей совместной жизни. Как признался Иван Викторович, с годами их чувства не угасли, он до сих пор любуется своей Ниной.

«Вы уникальная пара - почти 70 лет вместе, - восхитился глава Красноярска Сергей Еремин. – На протяжении стольких лет оберегаете, поддерживаете друг друга. Бесценным был и ваш вклад в Победу. Крепкого здоровья и благополучия вам, дорогие ветераны!».