2020-03-11T11:20:14+03:00
Общество

Депутаты горсовета будут контролировать питание в школах Красноярска

Народные избранники лично проверили, чем кормят учеников начальных классов
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Павел Павелко, председатель комиссии по бюджету Красноярского горсовета. Фото: пресс-служба Красноярского горсоветаПавел Павелко, председатель комиссии по бюджету Красноярского горсовета. Фото: пресс-служба Красноярского горсовета
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Депутаты Красноярского городского Совета депутатов решили взять под жёсткий контроль вопрос питания в школах. Народные избранники лично проверили, чем кормят учеников начальных классов в столовых.

Полноценный обед у первоклассников начинается в 12:30. Сейчас кормят тех, кто остаётся на продлёнку. Первый раз дети приходят в столовую на завтрак после первого или второго урока. Полдник получают только те, кто остается в школе до вечера.

О том, как сейчас питаются школьники, нам рассказала директор школы №155 Елена Кузнецова.

— Школьники могут питаться как комплексным обедом, так и выбрать себе по желанию то, что они хотят, — говорит директор школы №155 Елена Кузнецова.

Депутаты провели рейд и убедились, что проблем с питанием в этой школе нет. Но поводы для волнения были. 1 марта у города закончился контракт с муниципальным комбинатом школьного питания. А новый подрядчик начал работать только через неделю, 7 марта. Аукцион выиграла компания из Краснодара, заявив самую низкую цену на торгах. И этот момент тоже вызвал вопросы депутатов. Особенно, если учитывать, что с нового учебного года по указу президента страны всех школьников с 1 по 4 классы должны кормить бесплатно.

— Очень много вопросов ещё нерешённых до сентября месяца, которые необходимо решить. И по организации, и по оснащенности оборудованием школ, по школьному питанию, и по проведению тендеров. Эти тендеры не должны быть самыми дешевыми, такое питание не нужно нашим детям. Нашим детям нужно здоровое питание, качественное, — заявил председатель комиссии по бюджету Красноярского горсовета Павел Павелко.

В красноярских школах регулярно завтракают или обедают около 80% учеников. Бесплатно кормят только десятую часть из них. Это более 13 тысяч школьников. А тех, кто учится в начальных классах, почти в пять раз больше. Школы уже сейчас готовят заявки на ремонт пищеблоков, покупку нового оборудования, мебели и посуды.

— Надо подойти к каждой школе индивидуально. Вот эта школа - новая, здесь сделано всё идеально. А где-то есть школы не совсем новые, значит, нужно подойти индивидуально, но чтобы все дети были в равных условиях обеспечены питанием, — говорит депутат Красноярского горсовета Людмила Попова.

Чтобы уже через полгода перевести всех младшеклассников в городе на бесплатное питание, обследовать школы нужно уже сейчас, решили депутаты. Рабочей группе необходимо оценить текущее состояние пищеблоков, провести ревизию оборудования. А ещё рассчитать вместимость столовых и решить, нужно ли расширять штат поваров и работников на кухне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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