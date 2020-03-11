Из-за эпидемии бешенства в Якутске на два месяца закрыли единственный приют для бродячих собак

В 10 раз больше, чем раньше, 150 миллионов рублей в год, Якутии нужно для выполнения нового закона об обращении с бездомными животными, - в республике продолжают развиваться события вокруг громкой истории с гибелью двухсот животных в муниципальном приюте. Впрочем, проблема для всех регионов одна и та же и набирает обороты, как снежный ком. Напомним, с начала 2020 года вступил в силу запрет на усыпление бродячих собак. Их можно только стерилизовать и выпускать, агрессивных – содержать в приютах пожизненно. Сами приюты еще надо строить, в среднем по регионам это 45 – 50 миллионов рублей.

Просто Якутия, как говорят в мэрии, выглядит «выпукло» - на фоне яркого предложения главы Якутска Сарданы Авксеевой ввести налог на домашних животных; не менее яркого ответа депутат Госдумы Владимира Бурматова, назвавшего это «идиотской инициативой»; ответной ремаркой Авксеевой «принятие неразработанных законов – вот что бы я назвала идиотизмом». И, наконец, скандалом: В муниципальном приюте умертвили 153 собак и 48 кошек. Официальная версия – распространившееся среди животных бешенство. Версия зоозащитников – «зверство» администрации, неспособной решить проблему иначе.

Приказ от 6 марта 2020

Тем временем, история на этом не закончилась, - выяснила «Комсомольскяа правда». Мы пообщались с Романом Мандзяком, руководителем пресс-службы мэрии Якутска.

Кстати, человеком, прекрасно владеющем цифрами:

- Раньше на отлов тратилось 5 миллионов региональных денег и 10 миллионов муниципальных, итого – 15 млн, - рассказал Роман Мандзяк.

Отлавливали: 6 500 собак (только в столице республики).

Из них усыпляли: 2 500.

4 000 – стерилизовали и выпускали.

По новому закону бродяжек не только нельзя усыплять, но и содержать по-новому. И вот как, послушайте.

По новым правилам, вы их читали?

- Должен быть построен специальный приют

- С температурой не менее + 15 градусов

- Питание – только сертифицированными кормами

- Питье – очищенной питьевой водой (которую пьем и мы с вами)

- Отлов каждой собаки должен сниматься на видео и только гуманным способом (мы уже купили специальные сети)

- Выпускать собаку нужно ровно в то место, где ее отловили

- !!! Должен быть заведен "инстаграмм" каждой собаки - сайт, где будут размещаться фото и данные пса, - для желающих взять ее в дом.

Не будем отвечать за другие регионы. Но вот, в Якутии есть региональные особенности.

Собаки у хозяев живут на улице, они спокойно выдерживают мороз до минус 50-ти. Их часто кормят мороженым кормом, это могут быть и отходы со стола, и просрочка, не у всех далеко есть средства на дорогие корма. Вместо воды зимой дают снег - он не замерзнет в миске Но это нормально, это никакое не издевательство, это специфика жизни в суровом климате, к которому все приспособлены, в том числе и животные.

Мы посчитали – по новым правилам, плюс работа ветеринаров, прочего обслуживающего персонала, каждая собака будет обходиться бюджету в 15 000 рублей в месяц, на год нам теперь надо не 15 миллионов, а 150. Это замечательный, идеальный закон. Но он принят не для людей, а для собак.

Необходимо или что-то менять, или, раз закон принят на федеральном уровне, и активно отстаивается депутатами Госдумы, и финансироваться он должен из федерального бюджета. Вот об этом сейчас им идет речь на уровне администрации.

- И последнее, зоозащитники сомневаются, и других заставляют сомневаться, что в приюте была эпидемия бешенства...

- Во-первых, есть все подтверждающие это документы профильных служб. Во-вторых, даже если предположить иное, нам совершенно невыгодно было бы инсценировать эту ситуацию.

- ???

- Приют закрыт по причине распространения заболевания. На два месяца. Таковы санитарные правила. Теперь нам вообще некуда помещать бездомных собак.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="368" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/765696" frameborder="0"></iframe> В Якутске обнаружен контейнер с мертвыми животными.

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