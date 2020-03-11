В Красноярске из-за стружки в масле совершил вынужденную посадку вертолет с вахтовиками

В красноярском аэропорту «Черемшанка» сегодня, 11 марта, в первой половине дня приземлился вертолет МИ-8 АМТ. Посадка была вынужденная. Воздушное судно совершало рейс из Красноярска в Эвенкию, в Юрубчен. Но по каким-то причинам вернулось на землю?

В «Черемшанке» «Комсомольской правде»-Красноярск прокомментировали только, что случившееся никак не повлияло на работу аэропорта. И посоветовали обратиться за информацией в авиакомпанию «Скол», которой и принадлежит вертолет. Там получить комментарии не удалось.

Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России. Около 9 часов утра во время полета на табло вертолета загорелся датчик, показывавший наличие стружки в масле двигателя. Командир экипажа принял решение вернуться в аэропорт вылета. И в 10:15 часов МИ-8 АМТ благополучно приземлился. Никто из 24 человек (21 пассажир и 3 члена экипажа) не пострадал.

Добавим, что Юрубчено-Тохомское нефтегазовое месторождение находится в 280 километрах к юго-западу от поселка Тура. От Красноярска это почти 500 километров по прямой. Вертолет – единственно доступный вид транспорта для доставки туда рабочих. Как, впрочем, и на всех промышленных площадках, которые находятся

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