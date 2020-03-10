В Якутии подтвердили, что усыпили 153 опасных собаки и 48 кошек из городского приюта

В Якутии продолжает набирать обороты скандал с мертвыми бродячими животными. Которых обнаружили в муниципальном приюте в столице республики. Напомним, история не новая: с начала года по новому федеральному закону усыплять животных нельзя. Прошло всего два месяца, и стало очевидно – на стерилизацию и передержку не хватает денег. Тревогу первыми забили Красноярский край, Якутия – где власти предложили ввести налог на домашних животных, чтобы содержать бродячих (ее рас критиковали в Госдуме).

И вот, в праздничные выходные случились совсем не радостные события. Десятки собак и кошек мертвыми нашли волонтеры, которые буквально штурмом взяли приют после того, как там ввели карантин – якобы от бешенства. Полиция проводит проверку, история же пока, тем временем, как говорится, со всех сторон темная:

Вот что увидели зоозащитники в приюте для бездомных животных.Фото Марины Сантаевой https://www.facebook.com/marina.santaeva

Версия мэрии – умерщвленные 153 собаки и 48 кошек контактировали с собакой , заболевшей бешенством. Их якобы усыпили.

Версия зоозащитников – бешенство не могли подтвердить так скоро, тем более все животные находились в изолированных вольерах.

- Бешенство – очень опасное заболевание, - считает Марина Самтаева, зоозащитник. - В Якутске его нет очень давно, регион в этом плане является благополучным. Но если у нас действительно появились больные животные, во что мне плохо верится, то меркнет даже коронавирус. Между тем, документ, подтверждающий выявленное бешенство у собаки, так и не представлен. Противоэпизоотические мероприятия не начаты, даже предстоящие выставки собак не отменены.

Полиция обещает в ближайшее время опубликовать предварительные данные проверки.

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В этой истории пока больше вопросов, чем ответов. Мертвые животные есть, что стало причиной их гибели – пока неясно: то ли защищались от бешенства, то ли хотели сэкономить на стерилизации и содержании. (Подробности)