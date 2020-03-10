Литробол? В Красноярском крае футболистов за победу в турнире наградили пивом

Невероятно, но было! В городе Иланский Красноярского края победителям футбольного турнира подарили… пиво. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщил один из местных жителей.

Как выяснилось, турнир по мини-футболу на снегу устроили еще до праздников, 7 марта. В нем отметились игроки из детской спортшколы, взрослой команды и группы ветеранов.

Когда матчи закончились, участникам стали вручать призы. И вот они оказались по-настоящему неожиданными. Школьникам подарили конфеты, а вот взрослым – по полтора литра пива. Это для футболистов! Игристый сюрприз понял не каждый. «Но приняли ВСЕ команды, - утверждает очевидец. – А как отказаться?».

Между тем в администрации Иланского уверяют: пиво в подарок футболистам – это выдумки. Конфетки, кубки, грамоты, все это было. Но не алкоголь!

Впрочем, снимки ящика пива на футбольном поле и бутылок, перевязанных ленточками, активно распространяют в соцсетях. С фото не поспоришь.

Местные жители подарком, мягко говоря, удивлены. Фото: соцсети.

- Однако не футбол, а литробол? – комментируют пользователи.

- Прямо там и распили? За победу?