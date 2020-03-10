2020-03-10T04:23:18+03:00
Общество

Рабочая неделя принесет в Красноярск потепление до +5 и дождь

Сюрпризы погоды будут не только приятными
Ася ЖУКОВА
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Рабочая неделя принесет в Красноярск потепление до +5 и дождь.Рабочая неделя принесет в Красноярск потепление до +5 и дождь.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Короткая рабочая неделя в Красноярске будет теплой: столбики термометров поднимутся до отметки в плюс 5 градусов. А еще она принесет с собой осадки – снег с дождем, предупредили в гидрометцентре.

Итак, сегодня, во вторник, 10 марта, ожидается до плюс 1 градуса, облачно, ветер слабый. Возможен снег с дождем. Завтра картина будет примерно такой же, только на пару градусов прохладнее, небольшой кратковременный снег.

В четверг, 12 марта, уже плюс 2, снова снег с дождем, пасмурно. В пятницу, 13-го, плюс 3 градуса, кратковременный дождь.

Самыми теплыми днями недели станут выходные: будет до плюс 5. К тому же субботу выглянет солнце, правда, в воскресенье небо опять затянет тучами, пройдет дождь.

Понедельник, 16 марта, будет еще теплее – до плюс 7. Так что одеваемся по погоде. И с началом новой рабочей недели нас!

ИСТОЧНИК KP.RU

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