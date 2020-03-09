Упала с обрыва. В Красноярском крае собаке понадобилась помощь альпинистов.

8 марта возле села Емельяново две проезжавшие мимо женщины увидели на крутом глинистом склоне собаку, она металась, скулила и лаяла, однако не могла ни спуститься вниз, ни забраться наверх. Они обратились к волонтерам организации «Красноярск-Догспас». Они приехали, однако стало понятно, что без специального снаряжения не обойтись, к тому же уже стемнело, поэтому спасательную операцию перенесли на утро.

Вот что пишут на своих страницах в социальных сетях сами участники спасательной операции, цитируем: «Всю ночь собаку караулил волонтёр Михаил Ветров, светил ей фарами и кричал, что всё будет хорошо, это её явно успокоило. Утром на место выехали три инструктора по альпинизму и группа поддержки. Над обрывом в грунт вбили предварительно подготовленные металлические клинья и закрепили две верёвки. Из-за сильной разрушенности и угрозы обрушения к собачке решили подходить снизу, используя альпинистское снаряжение. Несмотря на стресс и пережитое потрясение, животное позволило спокойно одеть на себя грузовую шлейку и намордник, после чего была благополучно спущена на землю. Спасённая оказалась стерилизованной девочкой с биркой. Самое интересное, что всё это время её ждал и караулил друг-кобелёк, их встреча произвела на нас впечатление».

В операции принимали участие: Раилко Юрий, Степанов Юрий, Старов Владимир, Ветров Михаил, Лобанова Светлана, Усманова Мария – всем им красноярцы написали немало теплых слов благодарности и поддержки.