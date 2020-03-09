В Красноярске завершился финальный Кубок мира по фристайлу

Ровно через год после проведения Всемирной зимней универсиады 2019 года Красноярск впервые принял этапы Кубка мира по фристайлу. Они прошли 7 и 8 марта. В соревнованиях приняли участие сильнейшие представители парного могула и акробатики из 15 стран.

Накануне стартов рейс-директор Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джо Фитцджеральд отметил: «За время моей карьеры мне довелось организовывать несколько Олимпиад. Объект, на котором мы сейчас с вами находимся, соответствует олимпийским требованиям – высочайшим международным стандартам».

7 марта определились победители в парном могуле, подробности здесь

8 марта определились победители и призеры финального Кубка мира по фристайлу и обладатели хрустальных глобусов в дисциплине акробатика.

Спортсмены высоко оценили красноярские трассы.Фото: Мария ЛЕНЦ

У женщин соревнования на красноярской трассе выиграла Лора Пил из Австралии (96,99 баллов). Серебряным призером стала Сицунь Сюй из Китая (95,86 баллов), бронзу домой увезет Эшли Колдуэлл из США (88,83 балла).

Обладательницей хрустального глобуса стал Лора Пил, которая набрала за сезон 2019/2020 469 баллов. Второй в зачете Кубка мира по итогам сезона стала Ментао Сюй из Китая (351 балл), на третьем месте – Александра Романовская из Беларуси (260 очков).

В мужском противостоянии финальных соревнований Кубка мира победил Ноэ Рот из Швейцарии (127,40 баллов). На втором месте – Павел Кротов из России (124,43 балла), на третьем – Льюис Ирвинг из Канады (116,29 балла).

У мужчин хрустальный глобус взял Ноэ Рот, который за 7 этапов Кубка мира набрал 386 баллов. Второй по итогам сезона – Павел Кротов (334 балла), третий – Максим Буров (323 балла).

Не всем после полета удалось приземлиться чисто.Фото: Мария ЛЕНЦ

Среди команд сильнейшей в акробатике по итогам сезона стала сборная Китая. Во время церемонии награждения также был вручен приз «Прорыв года» Пирмину Вернеру из Швейцарии и Софье Алексеевой из России.

Соревнования Кубка мира посетил губернатор Красноярского края Александр Усс: «Приятно видеть сегодня здесь много красноярцев в прекрасном настроении. Фристайл – относительно новый вид спорта для нашего города, но, как мне кажется, он уже успел завоевать сердца горожан. Буквально за три месяца жители краевой столицы смогли увидеть четыре крупных события мирового масштаба. И самое главное, они уже относятся к этому, как к обыденному делу. Это означает одну простую вещь – Красноярск, как спортивный город, стал заметен не только на карте России, но и на карте мира».

Финал Кубка мира прошел уже в темноте, но зрелище осталось столь же эффектным!Фото: Мария ЛЕНЦ

Подводя итоги проведения этапов Кубка мира в Красноярске, президент Федерации фристайла России Алексей Курашов отметил: «Отзывы и о трассе могула, и о трассе акробатики – прекрасные».

Организаторы подумали и о зрителях: позитивная атмосфера, пункт обогрева с горячим напитками, развлечения и фотозоны. И, конечно, прекрасные волонтеры с табличками «Завтра на работу не надо!».

Фоторепортаж можно посмотреть здесь.