2020-03-08T08:58:42+03:00
Спорт

Канадец и француженка победили в парном могуле на этапе Кубка мира

Микаэль Кингсбери и Перрин Лаффон поделились впечатлениями от победы в Краснорске
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Парный могул. Этап Кубка мира в КрасноярскеПарный могул. Этап Кубка мира в КрасноярскеФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске 8-го марта двойной праздник – и Международный женский день, и первые в истории города соревнования Кубка мира. Лучшие спортсмены мира из 15 стран приехали в Сибирь, чтобы сразиться за победу на этапах Кубка мира по фристайлу и парному могулу.

Даже самые маленькие болельщики с восторгом ждут результатов Фото: Мария ЛЕНЦ

Даже самые маленькие болельщики с восторгом ждут результатовФото: Мария ЛЕНЦ

Состязания прошли на «Сопке» - одном из самых современных спортивных кластеров в стране. Борьба, сразу скажем, была жаркой.

Как не залюбоваться такой мастерской ездой Фото: Мария ЛЕНЦ

Как не залюбоваться такой мастерской ездойФото: Мария ЛЕНЦ

В субботу, 7 марта, здесь прошли этапы кубка по фристайлу среди мужчин и женщин. Спортсмены из Австралии, Австрии, Канады, Финляндии, Франции, Германии, Японии, Казахстана, Швеции, Швейцарии, Великобритании, США и России – все старались показать лучшее катание. Парный могул также не оставил равнодушными не одного зрителя.

На соревнования приехали спортсмены из 15 стран мира Фото: Мария ЛЕНЦ

На соревнования приехали спортсмены из 15 стран мираФото: Мария ЛЕНЦ

Среди женщин в парном могуле сильнейшей оказалась француженка Перрин Лаффон (82,68 балла) – олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира еще раз доказала, что она настоящий мастер. Для Лаффон это, к слову, восьмая победа в сезоне.

Этап Кубка мира проходит с большим аншлагом Фото: Мария ЛЕНЦ

Этап Кубка мира проходит с большим аншлагомФото: Мария ЛЕНЦ

- Я очень счастлива! Мне понравилась трасса, все очень здорово. Было сложновато, но эти два дня я так старалась и сегодня хотела просто оторваться по полной. У меня получилось, и я рада. В Красноярске холодновато, конечно, но атмосфера здесь невероятная. Видно, что людям нравятся соревнования, они нас очень тепло принимают, - поделилась впечатлениями с корреспондентом «Комсомольской правды» - Красноярск Лаффон.

Болельщики поддерживают любимых спортсменов Фото: Мария ЛЕНЦ

Болельщики поддерживают любимых спортсменовФото: Мария ЛЕНЦ

Второй стала Джакара Энтони (Австралия,74,93 балла), третьей - Джейлин Кауф (США, 78,07 балла).

Награждение победителей Фото: Мария ЛЕНЦ

Награждение победителейФото: Мария ЛЕНЦ

Лучший результат среди мужчин показал канадец Микаэль Кингсбери (84,45 балла).

- Я бы сказал, что снег здесь сам меня толкал. Это уже 63-я победа в моей карьере, но все равно очень приятно снова быть первым! – радуется победе канадец.

Соревнования на Сопке Фото: Мария ЛЕНЦ

Соревнования на СопкеФото: Мария ЛЕНЦ

Болельщики, кстати, от соревнований в восторге. Многие пришли с детьми и были на «Сопке» до позднего вечера.

Среди болельщиков много детворы Фото: Мария ЛЕНЦ

Среди болельщиков много детворыФото: Мария ЛЕНЦ

Но пока соревнования только в самом разгаре. 8 марта на «Сопке» главное событие - финал Кубка мира по фристайлу в дисциплине «Акробатика». Его все и ждут!

ИСТОЧНИК KP.RU

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