Такого красноярцы точно не видели: в Солнечном открылся гипермаркет нового формата

Жители Солнечного давно жаловались на отсутствие в микрорайоне достойного магазина. И вот дождались! По улице 60 лет образования СССР, 24а появился не обычный магазин, а полноценный гипермаркет нового формата. Здесь есть все, что может понадобиться самому взыскательному покупателю и даже больше. Новый формат «Аллеи» - это не просто разнообразие продуктов, но и сопутствующие услуги.

Масштабы «Аллеи» в Солнечном впечатляют. Общая площадь суперстора – 3 500 кв. м, торговая – 2 500 кв. м. Ассортимент насчитывает 25 000 наименований товаров. Особое внимание уделено наличию на полках продукции местных производителей. Общий же ассортимент гипермаркета - 25 тысяч наименований товаров.

Слоган «Удовольствие от покупок» как нельзя лучше подходит новому гипермаркету – здесь сделано все, чтобы процесс покупки был комфортным, приносил позитивные эмоции. Новый стильный логотип – листок на букве «А» символизирует свежие, здоровые продукты, доля которых будет преобладать в магазинах этого формата.

В «Аллее» вам предложат пиццу из специальной печи - подовая печь расположена прямо рядом с входом, пиццу готовят на глазах покупателей. Повар, занимаясь тестом для пиццы, похож на жонглёра-виртуоза, этот процесс непременно станет любимым зрелищем посетителей.

Гипермаркет вмещает не только торговые ряды. В очень удобной зоне перекуса можно вкусно поесть, а также зарядить гаджеты.

В торговом зале очень разнообразный выбор готовой еды, сыра, колбас и молочной продукции.

Одна из услуг, которая несомненно найдёт отклик даже у избалованных покупателей - изготовление фарша. Вы можете выбрать любой понравившийся вам кусочек, а мясных дел мастер у вас на глазах накрутит его. И вы получите готовый фарш, в составе которого точно не будете сомневаться.

Одной из фишек этого гипермаркета является рыба горячего копчения собственного приготовления. Специалисты компании коптят лакомство на дубовой щепе.

В новой «Аллее» используются новые технологии. Зелень, овощи и фрукты с помощью специальной системы орошения надолго остаются свежими, специальная система заморозки в отделе полуфабрикатов сохраняет качество продукта, исключая температурные колебания. Это позволяет в полной мере сохранить качество полуфабрикатов и избежать ненавистной покупателями «шубы» в замороженных изделиях.

В новой «Аллее» расширенный ассортимент фруктов и овощей, здесь вы сможете попробовать экзотические фрукты, свежие ягоды и вкусные сухофрукты.

Можно однозначно сказать, что новая «Аллея» - это рай для сладкоежек, здесь открыта третья в Красноярске кондитерская мастерская «Суфле и Безе», где представлены эксклюзивные десерты, которые создаются вручную. Столько десертов собственного приготовления редко где можно найти. Все десерты изготовлены по уникальным рецептам и каждый экземпляр уникален. Также производители тортов и пирожных учитывают предпочтения покупателей и модифицируют полюбившиеся угощения к наступающим праздникам.

Разработчики нового формата гипермаркета учитывают тенденции, которые преобладают в нашем обществе. Например, занятость женщин. Поэтому помимо ароматных хлебобулочных изделий, здесь будут предложены замороженные полуфабрикаты разнообразной выпечки, чтобы каждая женщина смогла почувствовать себя превосходной хозяйкой и сумела порадовать своих близких виртуозными вкусностями, приготовленными на собственной кухне.

Новую концепцию для «Аллеи» разработало нидерландское дизайн-бюро JosdeVriesTheRetailCompany, которое реализует проекты для ведущих торговых сетей стран Западной и Восточной Европы, России, а также в Африке и на Ближнем Востоке. Новая концепция «Аллеи» учитывает современные тенденции в дизайне крупных магазинов, запросы и предпочтения покупателей по выкладке продукции, позволяет создать единый образ бренда.

В 2020 году рестайлинг проведут в четырех «Аллеях» Красноярска по адресам: Щорса, 44; Новосибирская, 7; Вавилова, 1 стр. 39 и Телевизорная, 1 стр. 4.

- Мы всегда учитываем предпочтения покупателей. Актуальность обновления формата «гипермаркет» очевидна – люди хотят не просто приобретать товар, но и получать позитивные эмоции от посещения магазина, ценят качество, высокий сервис, новинки в ассортименте, - заверил генеральный директор ГК «Командор» Павел Шамбир. - Мы следим за современными тенденциями и все это воплотили в концепции суперстора. В таком формате будут открываться новые «Аллеи» и обновляться уже работающие. Уверен, покупатели по достоинству оценят эти трансформации. Приятных покупок!

На церемонии торжественного открытия персонал магазина был награжден благодарственными письмами, также руководители поздравили поставщиков и партнеров, многие из которых сотрудничают с «Командором» уже много лет.

На открытие нового магазина пришло около 3000 человек. Для покупателей «Командор» 5 марта постарался на славу: в «Аллее» были организованы дегустации продукции собственного производства и поставщиков, мастер-классы по росписи имбирных пряников, аквагрим, бесплатная сахарная вата, настойный хоккей, семейный шарж, веселые викторины с розыгрышами подарков и многое другое.

На улице во время открытияс 18.00 до 19.00 для жителей Солнечного был проведен праздничный концерт согненным и световым шоу и выступлением музыкальных коллективов.