Лети, малыш! В Красноярске спасли селезня со сломанным крылом

Дикий, зато какой симпатичный! В Красноярске спасли селезня со сломанным крылом. Его историю рассказали в группе ветеринарной клиники «Лимпопо».

Как оказалось, птицу нашли на улице прохожие. Было ясно: с ней случилась беда. Еще час другой, и бедолага мог бы окоченеть или стать добычей собак. Так что пройти мимо не смогли. Поймали, укутали и отвезли к специалистам.

- Это было больше месяца назад, - вспоминают сотрудники ветклиники «Лимпопо». – Действительно, у птицы было сломано левое крыло. Была проведена операция – кости скрепили спицами. После этого селезня забрали домой на реабилитацию. Постепенно красавец оживал, совсем привык к новому месту: с удовольствием плавает в ванной, наел бока. Недавно его привозили на прием. Выяснилось: формирование костной мозоли идет хорошо. Спицы мы удалили. И недели через три селезня можно будет выпустить в родные «пенаты».

Обломки кости скрепили спицами. Фото: ветклиника "Лимпопо".

Квартира квартирой, а на воле ему лучше!

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Малышку Сури нашли зимой в подъезде одной из многоэтажек. Крохотная, истощенная, она еле дышала, хотела пить. Бывшие хозяева вышвырнули, как надоевшую игрушку. Сунули беднягу в коробку, перемотали скотчем и выставили в подъезд, авось кто-нибудь наткнется.

Благо зверька обнаружили соседи. И привезли в клинику экзотических животных «Лимпопо» (подробности).