Расселся тут! Школьный охранник в Красноярском крае отвесил пинок ребенку

ЧП в селе Ермаковское Красноярского края: охранник школы № 2 ударил ногой третьеклассника. Экзекуция попала на камеру, начался скандал.

Все случилось еще месяц назад, в начале февраля, но родители ребенка вышли в СМИ только сейчас. Решив, что иначе справедливости не добиться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/766352" frameborder="0"></iframe> Охранник пнул ученика.

Что же произошло? На кадрах видно: несколько мальчишек толпятся в школьном коридоре, собираясь выйти. Потом один из них – в шапке с помпоном – присаживается на стул около стола с монитором. Буквально на несколько секунд, но… По-видимому, это и вывело из себя стоящего рядом охранника. Когда ребенок поднимается, мужчина отвешивает ему пинок. Правда, не такой уж сильный, школьник не пострадал. Однако переживание не из приятных, согласитесь?

Охранник "воспитывает" ребенка пинками? Фото: стоп-кадр видео Newslab.

Вернувшись домой, мальчик рассказал обо всем маме. По понятным причинам, женщина пришла в негодование. Человек, который должен обеспечивать безопасность в школе, «воспитывает» детей пинками. Обратилась к охраннику, потом к директору, но давать какие-то объяснения они не стали.

Как выяснилось позже, охранник в школе непростой, это муж замдиректора по учебно-воспитательной работе, рассказала мама ученика Newslab. Так что никакого серьезного наказания не последовало.

Родителям пришлось идти с жалобой в прокуратуру. Была проведена служебная проверка. Но охранника не уволили, отделались замечанием. По словам родителей, после этого в школе развязали травлю ребенка. Стали давить и на семью, требуя отозвать жалобу. Поначалу родители хотели решить все миром. Но, если все так обернулось, теперь намерены идти до конца. Их цель – добиться наказания для работника учебного заведения, обидевшего сына.

P.S. Пока никаких объяснений от руководства школы нет. Прокомментировать историю пообещали в краевом главке и СК. «Комсомольская правда» - Красноярск следит за развитием ситуации.