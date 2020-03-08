В музее-усадьбе Василия Сурикова провели романтическую экскурсию для победительниц фотоконкурса «Самая красивая мама – 2020!»

Кто бы мог подумать, что старинная усадьба Василия Сурикова в Красноярске хранит в себе столько тайн, романтических историй и… ароматов. Для победительниц фотоконкурса «Самая красивая мама – 2020!» церемония награждения стала настоящим откровением. Это был вечер приятных и неожиданных открытий. Но обо всем по порядку.

На картине изображена одна из дочерей Василия СуриковаФото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, фотоконкурс «Самая красивая мама – 2020!» это совместный проект медиахолдинга «Комсомольская правда» и Сибирского центра лазерной хирургии «Альфа клиник». Проводится он уже традиционно в преддверии самого светлого и весеннего праздника 8 марта. Свои фотографии на конкурс отправили 157 мам из разных уголков Красноярского края.

В картине "Взятие снежного городка" один из главных герое снегФото: Мария ЛЕНЦ

Но только пять из них попали в финал в результате народного голосования. Для победительниц в день торжественного награждения (5 марта) свои двери распахнула старинная усадьба (а ныне еще и музей), в которой родился, жил и творил великий русский художник Василий Суриков.

Почти все гости в сбореФото: Мария ЛЕНЦ

Для гостей провели романтическую экскурсию «Почувствуй Сурикова». Гости смогли полюбоваться на часть прекрасных картин великого художника, а также почувствовать их… ароматы, созданные совместно с брендом Demeter. Запах пионов, травы и даже снега.

Гости внимательно слушают экскурсоводаФото: Мария ЛЕНЦ

Но кто же победил в фотоконкурсе? Все победительницы живут в Красноярске, кроме одной. Познакомимся с ними поближе.

Ольга Любавина заняла 5 местоФото: Мария ЛЕНЦ

Пятое место заняла Ольга Любавина (320 голосов). По профессии Ольга юрист. У нее две замечательные дочери – 14-летняя Виктория и 7-летняя Вероника.

- Если бы не старшая дочка, не видать бы мне победы, - рассказала Ольга во время награждения. - Больше всего она мне помогала. Всю школу подняла - одноклассников, параллельные классы, создала мне группу в вайбере. Рассылала всем, кого я помнила и не помнила. Посмотрели результаты и не увидели меня в победителях, то я, она и младшая расстроились до слез. А потом уже позвонили, что все-таки победила. Очень обрадовались!

Маргарита Нарчук заняла 4 местоФото: Мария ЛЕНЦ

На четвертом месте Маргарита Нарчук (388 голосов). Бухгалтер, около 10 лет в угольной сфере. Мама 9-летней Елизаветы и 7-летнего Егора.

- С ранних лет мои дети участвуют в различных конкурсах, – уверяет Маргарита. – Они рисуют, занимаются в музыкальной школе и спортом. Плавание с первых месяцев жизни. Поэтому мы и не знаем, что такое больничный и ведем активный образ жизни. Конечно, в воспитании детей активное участие принимает папа и бабушки и дедушки, за что я им безмерно благодарна!

Елена Вашко заняла 3 местоФото: Мария ЛЕНЦ

На третьем месте Елена Вашко (471 голос). Работает заведующей в одном из детских садов Сосновоборска. Счастливая мама и даже бабушка.

- Я уже не только мама двух замечательных детей: сына Андрея - 28 лет и дочери Алины - 24 года, но еще и бабушка веселой девчонки Яночки, - похвастала Елена. - У нас очень жизнерадостные и целеустремленные дети, которые постоянно нас удивляют и радуют своими достижениями. Я очень счастлива и горжусь своей семьей! Считаю, что главное в профессии мамы – это открытие чего-то нового. Ведь ребенок с каждым днем меняется и становится совершенно другим.

На втором месте Елена КвиткевичФото: Мария ЛЕНЦ

Второе место - Елена Квиткевич (1230 голосов). Раньше Елена работала в медицине. Но вот уже несколько лет всю себя отдает семье.

- Воспитываем мы троих сыновей, - говорит Елена. - Старшему Андрею 18 лет будет, Алексею 14, а младшему семь. Все трое хоккеисты. Воспитываем вдвоем, бабушек у нас нет. Поэтому я прочувствовала все прелести материнства сполна. Многодетной маме всегда есть чем заняться. Супруг мне в этом очень сильно помогает. А познакомились мы с ним 23 года назад. Сергей 23 года назад работал водителем маршрутного автобуса. Утро медсестры начинается очень рано. В 7 утра я должна быть на работе. Вот на первом автобусе и ездила всегда.

Елена Квиткевич с мужем СергеемФото: Мария ЛЕНЦ

- У меня был один и тот же маршрут в одно время, - вспоминает Сергей. – Туда и обратно. И вот как-то женщина-кондуктор обратила внимание, что одна девушка ездит постоянно только со мной. Я присмотрелся и точно. Потом и познакомились.

Первое место заняла Ирина Граборова (1417 голосов). На награждении она тоже приехала вместе со своим супругом Александром. У них семейный бизнес в сфере ювелирного производства.

1 место заняла Ирина ГрабороваФото: Мария ЛЕНЦ

- У нас двое замечательных детей, девочки, - рассказала Ирина. – Арине сейчас 12 лет, Кристине девять. Мы очень дружны, хотя я достаточно строгая и требовательная мама. Определенные требования предъявляем к детям. Старшая дочка с четырех лет поет и занимается танцами. Кристина очень гибкая и занимается гимнастикой, а также увлекается танцами.

Ирина и Александр воспитывают двух дочерейФото: Мария ЛЕНЦ

За победу в фотоконкурсе «Самая красивая мама – 2020!» каждой победительнице вручили дипломы, книги от «Комсомольской правды», а также подарки от партнера проекта Сибирского центра «Альфа клиник».

Победительниц поздравляет Виктор Болтнев, руководитель центра лазерной хирургии «Альфа клиник»Фото: Мария ЛЕНЦ

- Это сертификаты на первичный прием хирурга-флеболога, - пояснил Виктор Болтнев, руководитель центра лазерной хирургии «Альфа клиник». - Во время приема хирург-флеболог обследует все артерии, вены, поверхностные вены, притоки, чтобы поставить диагноз, либо его исключить. Эти сертификаты не именные, вы можете сами прийти проверить свое здоровье или же подарить тому человеку, которому это нужнее. Наш центр работает в четырех направлениях. Лечение варикозной болезни, доброкачественных образований в молочной железе, доброкачественных образований в щитовидной железе и лечение кисты Бейкера. Очень важно следить за своим здоровьем, вовремя обследоваться и, в случае необходимости, вовремя начать лечение.

Подарок -сюрприз от партнера проектаФото: Мария ЛЕНЦ

Как и было обещано, обладательнице первого места вручили дополнительный подарок – мультиварку. Как оказалось, очень своевременный подарок.

- Как раз у нас сломалась, - приятно удивился Александр, супруг Ирины Граборовой.

Елена Вашко с супругомФото: Мария ЛЕНЦ

Еще раз поздравляем победительниц и благодарим всех мам, которые приняли участие в фотоконкурсе «Самая красивая мама – 2020!». Все вы прекрасны!

И поздравляем всех милых дам с праздником!