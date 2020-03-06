American boy, за что так со мной? Посылка от жениха из США обошлась женщине в 780 тысяч рублей

Вместо ценной посылки от американского жениха женщина из Хакасии оказалась в больших долгах, лишилась 780 тысяч рублей. Ее историю рассказали в пресс-службе МВД России по РХ.

45-летняя жительница села Калинино Усть-Абаканского района встретила в соцсетях свою любовь. Солидный мужчина по имени Вильямс жил в США, работал инженером-строителем в морском ведомстве. Так, по крайней мере, он представился.

Завязалась переписка, женщина стала доверять новому знакомому. И в середине февраля он огорошил: по работе должен уехать в другую страну. Но перед этим хочет сделать ей сюрприз – отправить посылку с деньгами и драгоценностями.

Вскоре получила целую пачку бумаг - чеки, квитанции, распечатки от курьерской службы. Оставалась малость: заполнить анкету и оплатить сначала таможенные сборы. А потом еще и еще… Женщину забрасывали документами и убеждали: посылка на подходе, только внесите дополнительно такую-то сумму.

В итоге перевела 780 тысяч рублей. Кстати, своих денег не было, брала в кредит. Ее осенило, что это обман, когда «оператор транспортной компании» в очередной раз поведала: чтобы отправление пересекло еще одну границу, надо выложить 10 тысяч евро. Но, понятно, было поздно.

... Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». А женщине еще придется выплачивать кредит - те самые 780 тысяч.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Надежда Кауфман, руководитель агентства знакомств «Дуэт», более 10 лет опыта свахи, основной «поставщик» иностранных женихов для красноярских невест:

- Никогда настоящий американский жених, сам или через свое брачное агентство, не станет просить с невесты денег за подарки. Это однозначно мошенничество и девушки сразу должны насторожиться, как только речь зайдет о какой-либо оплате за доставку. Это исключено! Добавлю, что проверить, мошенник ли с вами общается или человек с искренними намерениями, можно очень просто – пригласите его поговорить по видеосвязи: по скайпу или через мессенджеры. Мошенник сразу потеряет к вам интерес.

Я расскажу вам, как должно быть правильно. Мы сотрудничаем с одним американским сайтом, где реальные американские мужчины интересуются российскими девушками. Есть правило: если мужчине понравилась девушка и он хочет продолжить с ней общение, он должен сделать ей подарок – мягкие игрушки, цветы, парфюм, украшения. Оговаривается сумма. Все проходит через нас, мы доставляем подарок потенциальной невесте и, соответственно, делаем фотоотчет для жениха. Сама девушка, повторяю, никаких расходов не несет.