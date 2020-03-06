2020-03-06T09:09:08+03:00
Происшествия

American boy, за что так со мной? Посылка от жениха из США обошлась женщине в 780 тысяч рублей

Как все было?
Елена СЕРЕБРОВСКАЯАся ЖУКОВА
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Посылка от американского жениха обошлась жительнице Хакасии в 780 тысяч рублей.Посылка от американского жениха обошлась жительнице Хакасии в 780 тысяч рублей.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Вместо ценной посылки от американского жениха женщина из Хакасии оказалась в больших долгах, лишилась 780 тысяч рублей. Ее историю рассказали в пресс-службе МВД России по РХ.

45-летняя жительница села Калинино Усть-Абаканского района встретила в соцсетях свою любовь. Солидный мужчина по имени Вильямс жил в США, работал инженером-строителем в морском ведомстве. Так, по крайней мере, он представился.

Завязалась переписка, женщина стала доверять новому знакомому. И в середине февраля он огорошил: по работе должен уехать в другую страну. Но перед этим хочет сделать ей сюрприз – отправить посылку с деньгами и драгоценностями.

Вскоре получила целую пачку бумаг - чеки, квитанции, распечатки от курьерской службы. Оставалась малость: заполнить анкету и оплатить сначала таможенные сборы. А потом еще и еще… Женщину забрасывали документами и убеждали: посылка на подходе, только внесите дополнительно такую-то сумму.

В итоге перевела 780 тысяч рублей. Кстати, своих денег не было, брала в кредит. Ее осенило, что это обман, когда «оператор транспортной компании» в очередной раз поведала: чтобы отправление пересекло еще одну границу, надо выложить 10 тысяч евро. Но, понятно, было поздно.

... Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». А женщине еще придется выплачивать кредит - те самые 780 тысяч.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Надежда Кауфман, руководитель агентства знакомств «Дуэт», более 10 лет опыта свахи, основной «поставщик» иностранных женихов для красноярских невест:

- Никогда настоящий американский жених, сам или через свое брачное агентство, не станет просить с невесты денег за подарки. Это однозначно мошенничество и девушки сразу должны насторожиться, как только речь зайдет о какой-либо оплате за доставку. Это исключено! Добавлю, что проверить, мошенник ли с вами общается или человек с искренними намерениями, можно очень просто – пригласите его поговорить по видеосвязи: по скайпу или через мессенджеры. Мошенник сразу потеряет к вам интерес.

Я расскажу вам, как должно быть правильно. Мы сотрудничаем с одним американским сайтом, где реальные американские мужчины интересуются российскими девушками. Есть правило: если мужчине понравилась девушка и он хочет продолжить с ней общение, он должен сделать ей подарок – мягкие игрушки, цветы, парфюм, украшения. Оговаривается сумма. Все проходит через нас, мы доставляем подарок потенциальной невесте и, соответственно, делаем фотоотчет для жениха. Сама девушка, повторяю, никаких расходов не несет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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