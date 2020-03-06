В Красноярске ситуация с бездомными собаками близка к критической: по новому закону их нельзя уничтожать, а содержать негде

В Красноярске ситуация с безнадзорными животными близка к критической. В последние годы их количество резко возросло. Часть вины лежит и на безответственных владельцах, которые выбрасывают ставших им ненужных собак на улицу.

С 13 по 22 февраля были найдены тела трех человек, к смерти которых могут быть причастны бродячие собаки. Возбуждено три уголовных дела по статье «Убийство». И еще одно дело по статье «Халатность». Власти пытаются найти выход из ситуации. С 1 января 2020 года вступил в силу новый федеральный закон, который должен защитить бездомных животных. А на деле оказалось, что он сильно ограничил полномочия местных властей и требует больших финансовых затрат из бюджета.

Мы уже рассказывали о том, какие меры принимают городские власти и депутаты, чтобы решить проблему, так сказать, в правовом поле, не нарушая федерального закона. Однако как так получилось, что ситуация вышла из под контроля? И как давно это началось?

История отлова: что не так

Чтобы понимали: бродячих собак в городах отлавливали всегда, просто раньше этого не афишировали. Потом наступило время, когда властям было не до собак (90-е, начало 2000-х годов). Потом вернулись к этому вопросу, потому что игнорировать было нельзя: собаки сильно расплодились. В том числе и по вине самих людей. К примеру, на стройках рабочие заводили собак для охраны, а потом бросали их. Собаки дичали, но места своего не бросали. Другой негативный пример: дачники – брали на лето собак, чтобы охраняли дачи, а осенью уезжали и оставляли животных на произвол судьбы.

В 2015 году разразился скандал: подрядчика Версяцкаса зоозащитники обвинили в жестоком обращении с животными. В его приюте нашли замученных щенков и другие свидетельства жестокости. Горожане жаловались, что по ночам неизвестные отстреливали собак на улицах, потом собирали трупы и увозили. Под напором общественников в начале 2016 года краевые парламентарии приняли регламент: ловить всех по заявкам, больных и агрессивных усыплять, здоровых стерилизовать, вешать им бирки в ухо и отпускать в среду обитания.

Доказать факт жестокого обращения не удалось, поэтому и наказания не последовало. Но затем Версяцкаса уличили в приписках: цифры отлова были завышены в несколько раз, а его работники элементарно не умели ловить животных, транспортировать и обслуживать их в клетках приюта. Но за три года он успел получить за свою работу около 20 миллионов рублей из бюджета.

Однако после него ни одного результативного подрядчика у мэрии не случилось. На торгах побеждали зоозащитные организации: «Белка и Стрелка» за 1,5 миллиона, некая «Леанта» за 4 миллиона.

В 2018 году заявилась организация «Бездомный пес». Освоила из бюджета 3,2 миллиона рублей, затем 2,5 миллиона, 3 миллиона, 5,5 миллионов. За это время количество бездомных собак в городе увеличилось в разы. По приблизительным подсчетам аграрного университета сегодня в городе до 10 тысяч бездомных животных. А может и больше.

И снова бездомных собак - «Бездомному псу»

Еще летом 2019 года прокуратура города признала: договоры с «Бездомным псом» заключались с нарушениями. В мэрию в 2019 году поступило 7 тысяч жалоб от населения, только в 4 случаях из 100 собак на самом деле отлавливали. Несмотря на это - новый договор до конца июля на 1 миллион рублей.

В паблике организации ежедневно кипит работа: пристраивают различных животных, ищут им «надежные ручки», новых владельцев, обещают помощь при стерилизации и вакцинации. Да и сами руководители организации не скрывают: подряды они берут, чтобы защищать животных, а не убивать их.

Но именно за последние два года работы «Бездомного пса» в Красноярске произошли несколько серьезных нападений на людей. В ноябре 2019 года в Черемушках стая агрессивных животных днем напала на 8-летнего мальчика и буквально сняла с ребенка скальп. С мальчиком был его младший брат, он прибежал за помощью в ближайший павильон. И если бы ни женщина-продавец, трагедии бы не миновать.

В марте 2018 года во дворе школы на Гусарова бродячие собаки напали на 9-летнюю девочку: покусаны ноги и руки. Прохожие подоспели на помощь и отогнали животных. В ноябре 2019 года в Академгородке женщина с ребенком, спасаясь от своры, взобрались на детскую горку во дворе и звали на помощь прохожих.

Животных много в Студгородке, в Ленинском районе, в Кировском – да везде. Они оккупируют школьные территории так часто, что руководство школ намерено приобретать отпугивающее оборудование. Даже сами школьники придумывают на уроках физики различные приспособления. Сотрудники национального парка «Столбы» жалуются: для них бродячие псы – беда из бед, нападают на краснокнижных животных на заповедной территории. Буквально накануне задрали еще одну косулю.

Есть ли способ защитить себя? Советы дает специалист

Честно скажу, я всегда считала, что если обходить бродячих собак стороной, то они не тронут. А мимо тех барбосов, которые спокойно спят прямо на крыльце супермаркета, проходила на цыпочках. Как оказалось, мне просто везло. Пообщалась с человеком, который в теме и знает психологию собак. Анастасия Целищева, кинолог – инструктор.

- Могут ли бездомные собаки напасть на человека без причины?

- Могут, однозначно. Я сейчас сама вожу двух своих детей в школу, потому что собаки могут выпрыгнуть из любой ямы, любого забора, куста. Выскакивают с оскалом, нападают. Их не видишь – они тебя видят. А если ты еще и в собакой своей пройдешь – порвут и собаку.

- Откуда такая агрессия?

- Есть 8 причин агрессии: пищевая, территориальная, материнская, половая... Борьба за территорию – самая распространенная. В Красноярске еды достаточно на помойках. Собаки их обживают и охраняют. Достаточно зайти на их территорию (а откуда вы узнаете, что это их территория?) – и вы уже для них объект нападения. Собаки – стайные животные, стоит одной начать – другие подключаются. Трусость у собак – тоже причины агрессии. Собака нападает не потому, что она обороняется, а потому что ей страшно.

- А как же стерилизация?

- Я живу на проспекте Ульяновском и не раз замечала, что собаки с бирками справляют свадьбы. Нас уверяют много лет, что с бирками – значит, стерильные. Однажды ко мне подошли люди и говорят: «вы же дрессировщик, научите собак, а то они на нас кидаются». Я не дрессировщик, но пошла посмотреть, а там папа с чипом, мама с чипом, а в кустах у них десять щенков копошатся. У меня большой вопрос, а стерилизованы ли они вообще? Или кто-то просто взял за это деньги?

- Как обезопасить себя?

- Не поворачиваться спиной и не убегать. Если есть к чему прижаться спиной – прикройте тыл. Женщинам нельзя кричать высоким голосом. Женский и детский визг наоборот провоцирует собак, это же сигнал страха, который собаки чувствует. Почему они реже нападают на мужчин - у них низкий голос. Берите парку, камень, бутылку – замахнитесь. Однажды я кидалась в собак мусорными пакетами.

- Может ли собака стать людоедом?

- А у вас есть причины сомневаться? Собаки – хищники и падальщики, если нет возможности найти еду, они добывают ее сами. Я была обескуражена однажды: несколько лет назад в нашем дворе мужчины забили агрессивную собаку, которая терроризировала всех и напала на ребенка. Труп пролежал часа два-три, а потом его разорвали и сожрали собаки из той же стаи.

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