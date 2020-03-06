«Общество мастеров подарков для мамы»: Как отмечает 8 марта жительница Красноярска у которой шестеро детей - и все мальчики

Самую счастливую в Красноярске женщину зовут Альфия Круглова. Ее семья - супруг Дмитрий и шестеро сыновей: 18-летний студент (и будущий специалист по компьютерной безопасности) Борис, 16-летний школьник Владимир, затем 12-летний Артур, первоклассник Федор и два самых младших – 3-летние близнецы Радомир и Ярослав. 8 Марта Альфия получает от самых близких столько подарков, - любой позавидует.

Кругловы поженились 25 лет назад и поначалу Альфию поздравлял только муж Дмитрий. Потом один за другим начали прибавляться сыновья. Каждого нового сына, едва тот начинал ходить, папа посвящал в тайное общество «мастеров подарков для мамы». Перед праздником они готовят подарки вручную, - только так, ничего покупного. Подарков за несколько лет скопилось так много, что решено было открыть свою музейную галерею. Ее разместили в квартире, которую родители купили для старшего сына. А пока он учится в университете и живет с ними, жилье пустует, временно разместили там все экспонаты.

- Мы с мужем никогда не выбрасываем детские подарки. Это же память на всю жизнь. Мне очень нравится, когда мальчишки меня рисуют. Я всегда получаюсь у них красивая, – говорит Альфия.

Семья Кругловых известна в Красноярске. В 2018 году они стали семьей года, в 2019 году Президент России вручил им медаль ордена «Родительская слава». Папа работает в Институте леса, а мама… 18 лет была в декрете. Сейчас, когда младшие пошли в садик, забот не уменьшилось.

Родители бережно хранят подарки сыновей и даже устроили из них экспозициюФото: Мария ЛЕНЦ

Многие обыватели пожимают плечами: зачем столько детей? А кто-то даже жалеет Альфию: как она успевает? Была бы девочка-помощница… а то ведь пацаны…

- Мы тоже всегда хотели девочку. Когда я второй раз отправилась в родильный дом, муж наказал: родить ему дочку. А появился Вова. Потом я в третий, четвертый и пятый раз ходила в роддом за дочкой – и снова сыновья.

- Это по какой наследственной линии у них в семье столько мальчишек?

- По моей. Мой отец рассказывал: когда началась Великая Отечественная война, он был маленьким. Семья у них была большая, братья, дяди. На фронт ушли больше десятка мужчин и не вернулись. У моего мужа - брат. У меня два брата, у старшего – сын, у второго – три сына. И у меня – шесть сыновей. Итого – десять мальчиков и ни одной девочки. Наверное, это природа так хочет восполнить мужской состав семьи.

А главное ведь, не кто родился, а как его воспитать. Если в семье все свалить на маму – конечно, мама не справится, - Альфия делится советом. – В нашей семье у каждого есть свои обязанности. Артур отвечает за посуду – собирает со стола тарелки и закладывает их в посудомоечную машину. За Вовой закреплена стирка белья: загрузил в машинку, включил, вынул – развешал. Бывает, конечно, что мужчины мои заняты, устали – я и тарелки соберу, и все остальное.

- Это сколько вам приходится готовить? – спрашиваем.

- Я уже пять лет не готовлю. Изредка подхожу к плите. А вообще мои мужчины считают, что у них это лучше получается. Они меня с кухни выгоняют. Я туда только покушать захожу, - смеется Альфия. – Вы бы знали, какие борщи готовит мой муж Дмитрий! Он 20 лет скрывал свои кулинарные таланты. А потом решил показать – с тех пор и отстранил меня. Мужчины вообще готовят лучше, чем женщины. А какие пироги у нас по праздникам! Специально для меня они пекут пироги с яблоками, мои любимые.

Интересно, а какие подарки дарит Альфия своим мужчинам на 23 февраля?

- Носки я точно им не дарю. С этим у моих парней все в полном порядке. Стараюсь каждому сделать индивидуальный и нужный подарок. Все мои старшие дети занимаются спортивными бальными танцами и каратэ и в подарок на 23 февраля дети могут получить как средства для укладки волос так и нунчаки. На этот раз дети получили, парфюм, рубашки, галстуки, аксессуары. Зато на день рождения что-нибудь существенное. Кстати, обязательно на 23 февраля наши мальчишки поздравляют своих дедушек (моего отца и отца мужа). Один служил в армии артиллеристом, второй – связистом.