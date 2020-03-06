«Господь дал мне сына, даст и силы поставить его на ноги»

- О вашем сыне Леше я узнала на чемпионате России по робототехнике. Мне сказали, что в команде «Сибирские сердца» есть глухой мальчик и он умудряется работать вместе со всеми. Так сложилось, что мы встретили вас и узнали вашу необычную историю. Как говорится, судьба. А вы верите в судьбу?

- Все что происходит в нашей жизни, угодно Богу и нам полезно. С Лешей вообще особая история. Я его увидела впервые в 2010 году в летнем лагере, он был невероятно похож на моего зятя. Звоню дочери, рассказываю, сиротка бегает, копия. Зять в ужасе, говорит, никаких детей у меня нет. Стали выяснять, ребенок из того района, где он никогда не был. История забылась. Потом я переехала из Абакана в Красноярск и через год снова поехала в лагерь, куда привезли трех глухих детей. И один из них все время был рядом со мной. Прошло два месяца, смена закончилась, а ребенок не идет из головы. Поехала навещать, хотела забирать на выходные, в гостевую семью, а меня начали отговаривать: он ворует, плохо себя ведет, да еще и глухой, его два раза брали в семью, оба раза возвращали. А у меня не сходятся пазлы: я же его видела два месяца, для меня он живой, любознательный, очень добрый. Я все же стала его забирать по выходным и летом – так прошел год. И вдруг звонок: «Наташа, что думаешь делать? Леше поставят восьмой вид (необучаемый – прим. Ред.), через год определят в интернат закрытого типа». А мне 45 лет, две операции на сердце, маленькая квартира, я не замужем, - мне ребенка не дадут. И школу опеки надо проходить, а это полгода. Я девять месяцев добивалась опеки, просила о помощи знакомых и незнакомых. Я этого ребенка родила! Это было в марте 2013 года.

- Что было самое сложное?

- С Лешей – несложно, самое сложное – борьба с системой. Кое-как отвоевала, чтобы ему не ставили восьмой вид – ведь это путь в коррекционную школу. В школе сложилось далеко не сразу, было ощущение, что ему объявили войну: двойки, замечания, наказания – все это продолжалось четыре года. В пятом классе он пошел в другую школу, в лицей №3, учится в обычном классе со здоровыми детьми по инклюзивной программе. И абсолютно все учителя занимаются с ним индивидуально, находят какие-то способы общения и обучения. Ребенок изменился, стал другим, свободным, расцвел, начал жить по своему характеру. Пошел заниматься робототехникой, уже ездил с ребятами на соревнования, в этом году они стали чемпионами России, готовятся к чемпионату мира. У него второе место на краевых соревнованиях по тхэквондо среди здоровых детей, его записали в школу адаптивного спорта. Он ходит в мим-театр «За двумя зайцами», его там называют солнечным ребенком. Он просто туда бежит, там такая атмосфера, ему очень нравится, и у него получается! Я переживала, что вырвала его из среды глухих детей. А сейчас вижу, что сделала правильно.

История началась со сходства зятя Михаила и маленького Леши. Они и сейчас похожи

- Как случилось, что Леша служит в церкви?

- Я сама обратилась к Богу в 40 лет, во время первой операции на сердце. И на небе побывала, и Матронушку видела, она сказала, возвращайся, тебе не время и все у тебя будет хорошо. А потом Господь послал мне ребенка, Лешу, а через два года у дочери родился долгожданный сын!

Когда взяла Лешу, не знала, крещеный он или нет, решила покрестить, я крестная мать, зять Михаил – крестный отец. И мы стали ходить в храм вместе с ним, через какое-то время познакомились с отцом Владимиром. И уже с ним пять лет. Леша помогает служить, он все знает, делает это осознанно. Моя душа спокойна, при храме он не пропадет, люди добрые ему помогут. Однажды был случай, Леше было 9 лет, и одной женщине в храме стадо плохо. И он, единственный, не растерялся, принес воды и помог ей. И потом подошел мужчина и подарил пять тысяч. Я не хотела брать, а он: «Возьмите, купите что-нибудь ребенку, он такой маленький, глухой, а понял, что надо делать». Мы купили Леше махровый халат, он давно вырос из него, но до сих пор его любит. Он чуткий, добрый, всем готов помочь. Милосердие в нем – главное.

С отцом Владимиром Плехановым на службе в храме Иоанна Предтечи

- У вас так много дел, а еще успеваете служить в сестричестве. Это вам зачем?

- А куда отец Владимир, туда и мы. Я верю в Бога и знаю, что ты дал людям, то и получишь взамен. Мы с Лешей ходим, он тоже помогает. Мы успокаиваем тяжелобольных, поддерживаем.

- Что бы вы могли сказать тем, кто хочет взять в семью приемного ребенка?

- Русский человек жалостливый, берет ребенка, а он вырастает и начинаются проблемы. Когда люди не совпадают по психотипу, они раздражают друг друга. Надо брать не маленького, а хотя бы лет пяти-шести, когда понятно, какой он по характеру. Если вы с ним не совпадете, будет плохо всем. Я много раз сталкивалась с тем, что говорят: «я ненавижу этого ребенка, он сломал мне все отношения с близкими, я не знаю, что с ним делать». Нам с Лешей повезло, мы с ним совпадаем и поэтому ладим, я оптимистка и сынок мне попался такой же. К нему столько людей тянутся, и я благодаря ему тоже узнаю новых людей.

Еще один момент: приемный ребенок - дорогое удовольствие в эмоциональном плане. Эти дети требуют внимания по максимуму. Но если есть еще дети и муж, женщине очень сложно выдержать такую нагрузку, ведь им тоже нужно внимание! У меня ситуация другая: дочь уже взрослая, у нее своя семья и я могла позволить себе все свое время и силы отдать ребенку. Я не живу своей жизнью ни дня, я живу его жизнью.

Нужно подумать и о том, что будет с этим ребенком, если вас не станет? Когда у меня было подозрение на онкологию, я прежде всего подумала не о дочери, она взрослая, самостоятельная, я подумала, что будет с Лешей? Но я точно знаю, если Господь дал мне сына, то даст и силы поставить его на ноги.

Внимание!

В храме Иоанна Предтечи (ул. Горького, 27) каждое субботнее утро ждут слабослышащих людей, желающих помолиться и больше узнать о Боге. Через субботу чередуются богослужения с сурдопереводом и евангельские беседы в неформальной обстановке за чаем.

В храме существует православная община глухих. Её духовник и сурдопереводчик - священник Владимир Плеханов. Отец Владимир приглашает желающих обучаться языку глухих и слабослышащих для работы с общиной: т. 89131718969.