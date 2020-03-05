Красноярские библиотеки собирают семейные истории, приглашают на квесты и спектакли

Одна из целей конкурса «Новая роль библиотек в образовании» - изменить общественный статус библиотек, которые могут и должны быть не только книгохранилищами, но и центрами притяжения людей, интересующихся искусством, историей, театром и т.д.

Результат каждого проекта - новые программы, базы данных, мероприятия, традиционные и мультимедийные издания, занятия и пр. В 2019 году победителями грантового конкурса в России стали 63 проекта, в их числе 17 – из Красноярского края. И сегодня мы познакомимся с некоторыми из них.

Библиотека – территория памяти

С января 2020 года начал работать проект Центральной библиотеки п. Козулька «Мой семейный фотоальбом». Библиотека уже получила оборудование, благодаря которому читатели смогут перевести свои старые бумажные фотоальбомы в электронные.

Для каждой семьи фотоальбом - это летопись жизни. И новые технологии позволяют сохранить эти реликвии и даже отретушировать очень старые снимки. Такая возможность есть теперь у всех читателей библиотеки в Козульке.

Цель проекта библиотеки города Зеленогорска «Зеленогорские хроники: история спецпереселенцев в воспоминаниях их потомков 1930-1940 гг.» - сохранить мемуары, письма, дневники, фотографии, свидетельствующие об условиях выживания, быта и труда в спецпоселении Слюд-рудник.

На эту тему есть много научных исследований, диссертаций и публикаций, но при этом очень мало информации «изнутри», от участников событий тех лет. А ведь свидетели того времени уходят из жизни, и очень важно успеть собрать и сохранить память о них и о том времени. По сведениям библиотеки, сейчас в городе живут около 200 бывших спецпереселенцев.

Все собранные материалы будут отсканированы, расшифрованы и переведены в электронный вид. Электронный сборник будет доступен для всех, его презентация пройдет в апреле.

Библиотека – территория искусства

В грантовом конкурсе «Новая роль библиотек в образовании» принимают участие и музейные библиотеки. В этом году победителями стали сразу два проекта Красноярского краевого краеведческого музея.

Это «Арт-территория «ЮДИНКА» - выставки, дискуссии без рамок, горячие обсуждения, споры, дебаты с профессионалами мира искусства и новичками и т.д. Следить за событиями можно в группах дома-музея Юдина в социальных сетях и на сайте краеведческого музея.

Музейный театр «Сибирячок» стал победителем грантового конкурса «Новая роль библиотек в образовании» уже во второй раз. В 2018 году со спектаклем «Флэшбек или трилогия в ретроспективе, повести «Последний поклон», в 2019-м со спектаклем «Последний поклон – инверсия».

В основе первого спектакля – три рассказа повести «Последний поклон», которую Виктор Петрович писал почти всю жизнь, в основе второго – продолжение повести.

- Премьера спектакля состоялась 4 ноября 2019 года на Красноярской ярмарке книжной культуры, - говорит организатор спектакля Оксана Швецова. - Спектакль готовится к гастролям по краю, поддержанным Министерством культуры Красноярского края, они пройдут осенью.

Библиотека – территория игры

Проект «Город как книга» Центральной библиотечной системы им А.М. Горького Красноярска – это система квестов на основе городских легенд.

- Мы рассматриваем город как книгу. Районы – это ее главы, улицы – страницы, - рассказывает руководитель проекта Оксана Перцева. – С другой стороны, город – это разные жанры. Два квеста «Детективный Красноярск» уже прошли, в апреле объявим два квеста под названием «Фантастический Красноярск», к августу готовим два квеста «Романтический Красноярск». В заданиях используются книги и периодические издания разных лет.

В каждом квесте участвуют около 30 человек, из которых формируются команды по 5-6 участников. Участие бесплатное, ограничение только одно: возраст 16+.

По словам организаторов, квесты пользуются огромной популярностью, причем, примерно половина участников – люди до 30 лет, и другая половина – старше, вплоть до 70. И что важно, с интересом приходят люди с большим опытом участия в квестах!

Чтобы не пропустить квесты и «прочитать» Красноярск как книгу, нужно следить за новостями проекта «Город как книга» на страничках проекта в социальных сетях и на сайте ЦБС им. Горького.

Конкретно

«Новая роль библиотек в образовании» - это благотворительный конкурс Фонда Михаила Прохорова на финансирование социокультурных библиотечных проектов, направленных на поддержку образования, образовательных программ, конкретных учебных курсов.

Срок подачи заявок: до 30 апреля 2020 года. С 13 по 15 апреля для специалистов библиотек, музеев, образовательных учреждений также пройдет проектно-аналитический семинар.

Общий грантовый фонд конкурса – 17 000 000 рублей.

Максимальная сумма запрашиваемой поддержки: 300 000 рублей для проектов отдельных библиотек; 800 000 рублей для сетевых партнерских проектов.

Срок реализации проектов 1 год.

Подробнее о конкурсе на сайте Фонда Михаила Прохорова http://www.prokhorovfund.ru/projects/contest/84/1554/