Профессия нефтяника – выбор женщин

В известной среди нефтяников песне есть такие слова: «У нефти не женский характер, у нефти – характер мужской!». С этим можно соглашаться или нет, но очевиден факт: с каждым годом представительниц прекрасного пола в нефтяной отрасли становится больше. Причём, все чаще речь идёт не об офисной работе, а о самых настоящих суровых полевых условиях. И пусть сегодня на крупных месторождениях вахтовикам живётся и работается вполне комфортно, всё же здесь нет и никогда не будет многого, без чего женщины на «большой земле» просто не мыслят своего существования.

У мастера приемо-сдаточного пункта цеха по подготовке и перекачке нефти «Славнефть-Красноярскнефтегаз» Риммы Зылёвой выбор профессии отчасти был предопределен: в нефтянке трудились два поколения ее семьи, в том числе мама и бабушка. Когда девушка заявила о своем желании подхватить семейную эстафету, никому из близких и в голову не пришло ее отговаривать. Идти в «мужскую» профессию было не страшно.

Для начала Римма окончила Ижевский государственный технический университет, год поработала на производстве, и окончательно поняла, что с выбором не ошиблась. Второе высшее в Удмуртском государственном университете по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» получила спустя еще четыре года. Ее профессиональный путь от слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике до мастера приемо-сдаточного пункта ясно показывает, что нефть покоряется женщинам так же, как и мужчинам. Римма рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» каково это: работать вдали от цивилизации, жить в вагон-городке и быть одной из немногочисленных девушек в коллективе.

Приемо-сдаточный пункт Куюмбинского нефтегазового месторождения предназначен для приема, хранения, коммерческого учета товарной нефти и ее подачи в магистральный нефтепровод «Куюмба-Тайшет», а далее - в систему магистральных нефтепроводов «Восточная Сибирь - Тихий океан». Римма Зылёва руководит всей производственной деятельностью пункта. По ее убеждению, профессия нефтяника самая интересная на свете – достаточно представить весь процесс извлечения нефтегазовой смеси из недр земли, долгий путь обработки, очищения, какое оборудование при этом работает...Если говорить о коммерческом учете, то и здесь вопреки скучному слову «учёт», скучно никогда не бывает. Стремительно развиваются технологии, постоянно обновляются средства измерений – только успевай учиться. Но все же главным в своей работе девушка считает контроль и дисциплину.

- Это конечный пункт в процессе подготовки нефти– рассказывает Римма, обводя взглядом множество труб, манометров и датчиков. – Это – граница, перейдя которую, нефть перестаёт быть собственностью нашего предприятия. Технические условия позволяют сдавать через систему более семи миллионов тонн нефти в год. Работа полностью автоматизирована, но самое современное оборудование не снимает ответственности с людей. Только убедившись в точности измерений, в высоком качестве нефти, мы «выпускаем» ее за пределы месторождения.

Сама по себе работа с давлениями, токсичными газами и промышленными жидкостями очень серьёзная. Делать все по правилам не просто желательно, а жизненно важно. Существует мнение, что женщины отличаются большей ответственностью, вниманием и терпением, а значит кому как не им руководить мужчинами? Но Римма Зылёва не согласна с подобными стереотипами.

- Ответственность, внимательность, собранность есть и у тех, и у других. Безответственный человек просто не сможет работать в нефтяной отрасли, слишком велик риск. Все нефтяники - люди с сильным характером, я бы сказала – стальной закалки. И в то же время они весёлые, жизнерадостные, но ни в коем случае ни легкомысленные.

Спрашиваем у Риммы, как всё-таки коллеги-мужчины относятся к женщине на производстве.

- Никогда не чувствовала недоверия, - признается Римма. – Везде, где приходилось работать, со стороны коллег всегда была только поддержка. Благодаря их помощи я росла как специалист. На самом деле не имеет глобального значения в мужском или женском коллективе ты работаешь. Главное, чтобы коллеги профессионально и ответственно относились к работе, понимали, что все мы делаем одно общее дело. Нужно доверять команде и знать, что она доверяет тебе. На данный момент наш коллектив – именно такой.

По сей день образ нефтяника у многих ассоциируется с 60-ми годами прошлого века, брутальными бородатыми мужчинами и брезентовыми палатками. Поэтому и кажется, что хрупким девушкам не место на такой работе. Но времена давно изменились. Сегодняшние нефтяники – это в первую очередь инноваторы и исследователи, с кучей идей и мыслей, даже в поле «до зубов» вооруженные всевозможным оборудованием и компьютерами. Все процессы, которые возможно автоматизировать, уже автоматизированы. В помещениях производственного участка тепло и чисто. Спецодежда удобная, качественная и красивая (что для девушек, без сомнения, важно). В комнатах есть душ, телевизор и вся необходимая мебель. Столовая, прачечная, кухня, фельдшерский пункт – все это доступно в любое время суток. Согласитесь, такими условиями испугать трудно. Возможно, поэтому женщины давно не боятся осваивать нефтяные горизонты и строить карьеру в стратегической отрасли страны.

На вопрос, чего бы хотелось пожелать женщинам в канун 8 марта, Римма Зылёва ненадолго задумалась…

- Какую бы профессию вы не избрали, я желаю вам всегда идти к своей цели и быть профессионалами своего дела. Отбросьте стереотипы и идите навстречу своей мечте. Пусть ваши родные и близкие будут здоровы, и глаза светятся от счастья!