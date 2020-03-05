2020-03-05T07:27:09+03:00
Общество

«Вы историю этого медведя знаете?!»: жена известного участника «Дома-2» оскорбила норильчан скандальным фото

Девушка Степана Меньщикова сфотографировалась в неприличной позе с белым медведем Айкой - символом города
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Ангелина Монах и Степан Меньщиков Фото: инстаграм Степана МеньщиковаАнгелина Монах и Степан Меньщиков Фото: инстаграм Степана Меньщикова
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Началось с того, что в Норильске недавно гостил экс-участник «Дома-2» Степан Меньщиков со своей женой Ангелиной Монах. Зачем и почему – не суть. Но во время прогулки жена Меньщикова присела на памятник медведице Айке – один из символов Норильска. Монах не просто облокотилась на Айку, а стоит на фото в более чем неоднозначной, пикантной позе. Снимок Меньщиков выложил в своем Инстаграме.

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Присела на морду памятнику
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«Аморальные существа! Еще говорят, что наше поколение потерянное. Вот, смотрите: одна позирует, другой фотографирует», - норильчане оставляют гневные комментарии на странице Меньщикова.

«Вы хоть знаете историю этой медведицы?! – многие просто кипят от негодования и в выражениях не стесняются. – Вы там в «Доме -2» совсем без мозгов?».

«Какая пошлость и гадость!» - расстроенно обсуждают уже в пабликах Норильска.

Белая медведица Юрия Ледина (1975).

Меньщиков вместе со своей второй половиной снимок не комментируют.

А между тем памятник Айке – действительно один из самых любимых и значимых для города символов. История ее общеизвестна, но напомнить будет не лишним. Когда-то о ней сняли документальный фильм, облетевший весь мир, - история о медведице, считавшей людей своей семьей.

Айка родилась в зоопарке Николаева (Украина) в 1972 году. Мать отказалась ее кормить – об этом в газетах вышла небольшая заметка. Из нее о маленьком покинутом мамой медвежонке узнал режиссер Юрий Ледин -тогда он с семьей жил в Норильске и буквально грезил белыми медведями, мечтал снять фильм о них. Так Айка переехала в Норильск. И… очень привязалась к семье режиссера. Жила малышка в квартире, которую ревностно взялась охранять, словно собака.

Режиссер надеялся, что удастся адаптировать Айку к жизни на Севере, что среди своих она найдет себе медвежью семью. Но… не вышло. Айка сильно привязалась к людям. Когда медведица выросла, стало очевидно, что больше ее оставлять в квартире нельзя. Тогда Айку удалось пристроить в зоопарк Берлина – естественно, через массу бюрократических преград и проволочек. После расставания с семьей режиссера, Айка выла больше суток. От тоски и боли. В Берлине она прожила всего год – погибла.

Именно поэтому памятник Айке в Норильске любят. Вдруг Степану Меньщикову и его, безусловно, прекрасной жене Ангелине Монах эта история тоже будет интересна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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