«Агрессивные провокаторы»: депутат на своей странице в соцсетях заблокировал 300 зоозащитников за оскорбления

Новый поворот в скандале с массовым убийством в Якутии. Депутату ИЛ Тумен Павлу Ксенофонтову, который прокомментировал (а фактически поддержал) умерщвление животных, пришлось заблокировать на странице в соцсетях почти 300 зоозащитников - за оскорбления в свой адрес.

Кто тут бешеный?

Вкратце – история вопроса. 9 марта в муниципальном приюте Якутска был обнаружен контейнер, а в нем 153 мертвые собаки и 48 кошек. Причем следов инъекций на трупах не было, кое-где виднелась кровь. Позже власти подтвердили: животных ликвидировали из-за угрозы бешенства. Все так или иначе контактировали с заболевшей собакой.

Да, федеральный закон это запрещает. Однако есть приказ департамента ветеринарии Якутии. Согласно ему, после выявления бешенства на территории Якутска сотрудники пункта передержки были обязаны «ежедневно проводить клинический осмотр всех собак и кошек, содержащихся на территории ППБЖ, умерщвлять всех больных и подозрительных собак и кошек».

Именно поэтому животных якобы усыпили. Но есть и другая версия. Бездомных собак и кошек кормить/поить/стерилизовать слишком дорого. Так что недавно глава Якутска Сардана Авксентьева даже предложила ввести налог на домашних животных, чтобы на эти день содержать безнадзорных. (Правда, ее инициативу раскритиковали в Госдуме).

Может быть, решили, избавиться от бедолаг, списав все на бешенство? – предположили активисты зоозащитники. А что, такая экономия!

Такие сообщения продолжают оставлять на странице депутата.

- Бешенство – очень опасное заболевание, - заявляет волонтер Марина Самтаева. - В Якутске его нет очень давно, регион в этом плане является благополучным. Но, если у нас действительно появились больные животные, во что мне плохо верится, то меркнет даже коронавирус. Между тем, документ, подтверждающий выявленное бешенство у собаки, так и не представлен. Противоэпизоотические мероприятия не начаты, даже предстоящие выставки собак не отменены.

Всех в бан

Проблема широко обсуждается в СМИ и соцсетях. В какой-то момент к дискуссии подключился депутат Павел Ксенофонтов. Началась весна, у собак период гона, - поведал народный избранник. А если такая вот агрессивная, а то и бешеная собака нападет на ребенка? Словом, решение о ликвидации он счел жестким, но верным.

Десятки собак и кошек умертвили в приюте.Фото: Мария ЛЕНЦ

Какая реакция последовала за этим высказыванием, по-видимому, уточнять не нужно. Критические комментарии от зоозащитников пошли один за одним. Отвечать парламентарий не стал, выбрал крайнюю меру – всех в бан.

- Заблокировал примерно более 300 зоозащитников, коллег Златы Сычевой и Марины Сантаевой (зоозащитников – прим.ред.). Большинство из центральной России, а также из Украины (их очень много), Америки, Канады, Польши, Германии, Англии, ну и еще нескольких стран. Все русскоязычные. Самые агрессивные провокаторы пишут из-за рубежа. Но и наши москвичи не отстают. В основном, психически ненормальные, - поделился Ксенофонтов. - Под своими постами, все агрессивные комментарии я удалил, авторов заблокировал. Почему? Потому что мой аккаунт для моих друзей и избирателей. Они не должны читать гнусные сообщения и страдать из-за них. Всем советую - не отвечать на комментарии провокаторов, а сразу блокировать и удалять посты.

Кстати, накануне, 11 марта, мэр Якутска рассказала на пресс-конференции, что ее тоже забрасывают оскорблениями и угрозами. Выход тут один: на провокации и экстремистские выпады лучше не реагировать, заключила Сардана Авксентьева.

А вот тот самый пост.

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В этой истории пока больше вопросов, чем ответов. Мертвые животные есть, что стало причиной их гибели – пока неясно: то ли защищались от бешенства, то ли хотели сэкономить на стерилизации и содержании.

Все началось с того, что волонтеры пришли в пункт передержки животных в Якутске и обнаружили там контейнер, набитый мертвыми животными. Причем, погибли они не от инъекций, на некоторых трупах видна кровь.

Цифры примерно таковы: было около 200 животных, осталось около 70, их волонтеры сняли на видео и пересчитали (подробности).

В Якутии подтвердили, что усыпили 153 опасных собаки и 48 кошек из городского приюта

В Якутии продолжает набирать обороты скандал с мертвыми бродячими животными. Которых обнаружили в муниципальном приюте в столице республики. Напомним, история не новая: с начала года по новому федеральному закону усыплять животных нельзя. Прошло всего два месяца, и стало очевидно – на стерилизацию и передержку не хватает денег. Тревогу первыми забили Красноярский край, Якутия – где власти предложили ввести налог на домашних животных, чтобы содержать бродячих (подробности).

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В 10 раз больше, чем раньше, 150 миллионов рублей в год, Якутии нужно для выполнения нового закона об обращении с бездомными животными, - в республике продолжают развиваться события вокруг громкой истории с гибелью двухсот животных в муниципальном приюте. Впрочем, проблема для всех регионов одна и та же и набирает обороты, как снежный ком. Напомним, с начала 2020 года вступил в силу запрет на усыпление бродячих собак. Их можно только стерилизовать и выпускать, агрессивных – содержать в приютах пожизненно. Сами приюты еще надо строить, в среднем по регионам это 45 – 50 миллионов рублей (подробности).