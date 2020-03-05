2020-03-04T21:09:01+03:00
Общество

Эксперты проверили соленую форель и филе селедки в красноярских магазинах

Все образцы рыбы оказались качественными и безопасными
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Эксперты проверили соленую форель в красноярских магазинахЭксперты проверили соленую форель в красноярских магазинахФото: Мария ЛЕНЦ
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Рыба – один из любимых продуктов красноярцев. Соленая, копченая или свежая – на любой вкус разбирают вмиг. На полках супермаркетов не залеживается. Но насколько качественный и безопасный продукт предлагают многочисленные производители? Таким вопросом задалась Ассоциация «Енисейский стандарт». И провела, кстати, по просьбам покупателей, проверку рыбы – пресервов из сельди и соленой форели.

Эксперты закупили 7 образцов пресервов и 7 образцов форели от разных производителей, среди которых были и красноярские. Для объективности эксперимента приобретали в различных торговых сетях. В исследованиях акцент делали на микробиологических показателях. И вот какие результаты были получены: все образцы успешно прошли испытания и соответствуют требованиям Технического регламента ЕАЭС и нормативной документации.

Назовем производителей, это предприятия, которые выпускают продукцию под торговыми марками «Меридиан», «Балтийский берег», «Санта-Бремор», «Русское море», «Делси», «Наш лидер», «Морское царство», «Капитан», «365 дней отличная цена круглый год», «Кетус», «Лента».

Ко всему сказанному остается добавить пару слов о пользе морской рыбы. Она является незаменимым источником витамина D и полинасыщенных жирных кислот Омега-3, а также легкоусвояемого белка. При засолке рыба не теряет своих вкусовых качеств. Именно поэтому ее так любят и едят как отдельное блюдо, так и в салатах, и в качестве других закусок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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