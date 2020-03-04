2020-03-04T12:56:46+03:00
Общество

Двое под куполом: в Якутии пару ради эксперимента поселили в необычный дом

Рассказываем, зачем все это нужно [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Виталий и Регина прошли отбор, чтобы попасть под купол Фото: предоставлено СВФУВиталий и Регина прошли отбор, чтобы попасть под купол Фото: предоставлено СВФУ
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Якутский миллионер Арсен Томский (живет в США) проспонсировал необычный эксперимент ученых. Построенный в тундре, на вечной мерзлоте дом закрыли гигантским куполом. И на несколько месяцев поселили туда добровольцев - влюбленную пару. Прошла зима... купол испытания выдержал. А вот отношения влюбленных? Корреспондентам «Комсомолки» удалось пообщаться с участниками необычного эксперимента.

Новый год в необычном доме. Эксперимент с лапшой.Видео: Виталий Литвинов

Купол и вечная мерзлота

- Алло, Виталий? Здравствуйте!

Необычный дом находится в 35-ти километрах от столицы республики, Якутска, это тундра, вокруг – вечная мерзлота, но сотовая связь берет превосходно.

Через месяц жизни в доме пара рассталась Фото: предоставлено СВФУ

Через месяц жизни в доме пара рассталась Фото: предоставлено СВФУ

Виталий Литвинов оказался под куполом 2 декабря 2019 он вместе со своей девушкой Региной и котом Заком. Претендентов было немало, около 60-ти пар. Но выбрали именно их – простого 30-летнего монтажника натяжных потолков и его девушку Регину (они не в браке, но живут вместе).

- А было просто объявление в местной газете, - рассказывает Виталий. – Много народа откликнулось. Сначала «отсеяли» тех, кому жить в доме будет просто неудобно, - к примеру, беременных и людей без автомобиля. Потом остальных по разным причинам. В итоге, осталось три семьи. Мы, как основные кандидаты, и еще две пары – резерв. Почему нас выбрали? Главным образом, потому что физически крепкие. Я хорошо подготовлен. 15 лет занимаюсь боевым самбо, с дистанции, как говорится, не сойду.

- А вам это зачем надо было?

- Просто интересно. До этого жил в обычном многокрвартирнике. А тут - свобода, никаких соседей. Ну и обстановка необычная, конечно. Благодаря куполу не слышно ни ветра, ни шума с дороги, нет осадков, теплее, чем снаружи.

Купол состоит из стального каркаса и морозоустойчивой пленки Фото: предоставлено СВФУ

Купол состоит из стального каркаса и морозоустойчивой пленки Фото: предоставлено СВФУ

- Вы здесь постоянно находитесь, или на работу ездите?

- Конечно, работаю. По утрам выхожу на пробежку к ближайшей горе, потом работа, спортзал и опять сюда.

Как устроен купол

Чтобы было понятнее, мы нарисовали схему.

Как все организовано Инфографика: Ирина ПЫЖЕВА

Как все организовано Инфографика: Ирина ПЫЖЕВА

По сути, это деревянный дом на 128 квадратных метров (жилая площадь – 64)

Он разделен на два сектора. Одна часть – гараж на две машины, и 64 «квадрата» - жилое помещение.

В нем: две спальни, ванная с душевой кабиной, туалет, кухня, гостиная.

Конечно, водопровод и электричество сюда не подведены – специально же не будешь тянуть сети.

Воду привозят водовозкой. Устроен септик.

Отопление – от котла длительного горения. Загрузил уголь раз в сутки, температуру выставил – и до следующего дня можешь о нем забыть.

Купол стальной с морозоустойчивой пленкой сверху.

Диаметр – 20 метров, вес - более 6 тонн.

Идея дома под куполом принадлежит якутскому миллионеру Арсену Томскому (на фото слева) Фото: предоставлено СВФУ

Идея дома под куполом принадлежит якутскому миллионеру Арсену Томскому (на фото слева) Фото: предоставлено СВФУ

Зачем все это нужно?

Арсен Томский – известный далеко за пределами республики стартапер (человек, который разрабатывает новые проекты с целью потом на них зарабатывать). Он основатель международного интернет-агрегатора пассажирских перевозок InDriver (более 10 миллионов пользователей по всему миру). Его еще называют якутским Илоном Маском (американский предприниматель, изобретатель и миллиардер – прим.).

Команда проекта «Дом под куполом» Фото: предоставлено СВФУ

Команда проекта «Дом под куполом» Фото: предоставлено СВФУ

История взаимовыгодная: ученые Северо-Восточного федерального университета ведут на проекте свои исследования - и эффективности ноу-хау для жилья в экстремальных условиях, и как поведет себя под куполом вечная мерзлота.

Чтобы следить за этим, ученые пробурили 7 скважин на 14 метров в глубину, установили термодатчики. Если почву будет «вести», то купол просто уберут. Отрицательный результат в данном случае - тоже результат, станет понятно, что технологию внедрять не стоит.

Арсен Томский при успешности эксперимента может дать ход новому бизнесу. Если же эксперимент будет удачным, купола могут появиться и над другими домами или, к примеру, над детскими площадками в Якутске. Конечно, зимой в таких домах теплее – а значит, и строить купола будет выгодно.

Победитель Виталий говорит, что жизнь в доме лучше, чем в стандартной квартире Фото: предоставлено СВФУ

Победитель Виталий говорит, что жизнь в доме лучше, чем в стандартной квартире Фото: предоставлено СВФУ

- Это совместный наш проект по испытанию купольных технологий, - подтверждает Дмитрий Филиппов, декан автодорожного факультета СВФУ. – Мы предоставили испытательный полигон, и научный потенциал – специалистов, оборудование, все необходимое для контрольных замеров. Следим, к примеру, не начнется ли деградация грунтов, и так далее.

Что касается перспектив с точки зрения строительства жилья, то, скажем, когда зимой вне купола у нас было минус 56 градусов, под ним - минус 42. Это сильно сокращает затраты на тепло. И мы, конечно, ждали, что будет теплее под куполом, но не настолько. Никакого обогрева, утепления, тепловых камер или термопленок внутри нет, купол - всего лишь ограждающая конструкция, не более. Но оказалось, он работает, как «аккумулятор» солнечной энергии.

«Дом-2»

Со стороны все это выглядит, как реалити-шоу. Но видеокамер, говорит Виталий, внутри нет.

- У организаторов нет цели следить за моей жизнью. Правда, мы всегда на связи. Смешной случай был: в Якутске зафиксировали вспышку кори, а я как раз шампунь себе купил новый. Только помылся – на следующее утро сыпь. Ну, думаю, все – корь, накрылся мой проект. Связался с врачами (они присматривают за мной) и говорю: «Похоже, корь у меня». Что тут началось – не представляете. «Скорая» приехала, врачи понабежали. Как к космонавту (смеется). Оказалось, это банальная аллергия.

Жить тут интереснее, чем в квартире, но и труднее физически.

Когда после работы приезжаешь, просто так кости на диван не кинешь. Надо проверить, все ли в порядке. Самое сложное – бензиновый генератор не проворонить, от него электричество в доме организовано. Периодически он глохнет и приходится выяснять, в чем причина. На морозе в минус 50 это не особо делать удобно, надо затаскивать в дом – а он весит центнер. Но сейчас у меня тут еще про запас генератор есть.

Виталию приходится решать все самому, вплоть до покупки продуктов домой – никто не обещал ему бесплатный рай под куполом. Спрашиваем - платят ли ему, как участнику? Но это нельзя разглашать по договору.

Рождество и сталактиты.Видео: Виталий Литвинов

Впрочем, отчасти жизнь под куполом все же не только научный эксперимент, но и реалити-шоу вроде «Дома-2».

Жизнь под куполом, признается Виталий, многое повернула по-другому. Их пара... рассталась.

- Это случилось через месяц после заселения, - неохотно рассказывает он. Мы сильно поссорились, и так и не смогли помириться. Из-за чего? Да сейчас даже трудно сказать. Регина просто не смогла жить под куполом. А вот ее коту Заку кстати, наоборот, было раздолье – он обжился хорошо, но не судьба!

Просто когда начинаешь жить с человеком в более трудных условиях, чем городская квартира, сразу видишь, что из себя человек представляет. Это и ее, и меня касается, она на меня тоже наверняка взглянула по-другому. Но я даже рад, в других обстоятельствах, может, еще долгое время не видел бы, что мы не подходим друг другу. А тут – спасибо проекту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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