2020-03-04T12:01:18+03:00
Общество

Красноярские депутаты просят Госдуму изменить закон о бездомных животных

Они просят учесть реальную ситуацию на местах
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Самед Юсубов, заместитель председателя комиссии по городскому хозяйству. Фото: пресс-служба красноярского горсоветаСамед Юсубов, заместитель председателя комиссии по городскому хозяйству. Фото: пресс-служба красноярского горсовета
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Вчера, 3 марта, красноярские депутаты провели внеочередную сессию. Народные избранники проголосовали за обращение в Госдуму по вопросу изменения законодательства в сфере контроля численности бездомных собак.

В обращении делается акцент на то, что на региональном и муниципальном уровне правового регулирования возникают проблемы с исполнением федерального закона, реализовывать его практически невозможно. Например, не хватает финансирования на содержание бездомных собак.

- Обращением мы хотим обратить внимание депутатов Госдумы на нюансы законодательства. В России единицы городов могут исполнить этот закон. Поэтому нужно федеральное финансирование, — считает депутат горсовета, заместитель председателя комиссии по городскому хозяйству Самед Юсубов.

Также депутаты отмечают отсутствие в законе об ответственном обращении с животными положений, направленных на защиту граждан. Критерии «агрессивности» животных также не прописаны, отсутствует понятие «немотивированной агрессии».

- Необходимо определение, что такое «немотивированная агрессия», чтобы применять или не применять эвтаназию, — говорит Самед Юсубов.

Горсовет предлагает меры, направленные на предотвращение воспроизводства популяции бездомных собак, например, обязательную регистрацию домашних животных, ведение соответствующего реестра, введение ответственности за плохое содержание животного.

- Мы говорим о том, что необходимо в федеральном законе предусматривать ответственность хозяев даже домашних животных за то, что они могут выбросить их на улицу. Второе предложение, безусловно, построить питомники, потому что агрессивных собак нужно содержать пожизненно в этих питомниках. А всех остальных собак, которых мы только по звонкам жителей отлавливаем, мы должны будем стерилизовать, чипировать и выпускать в места обитания. Но все равно 10 дней этих собак где-то надо держать, — говорит депутат горсовета Наталия Фирюлина.

Напомним, ранее «7 канал» рассказывал, о том, что красноярские депутаты хотят добиться изменений в законе об ответственном обращении с животными. Проблема засилья бездомных собак стоит уже много лет.

Сейчас на чиновника, ответственного за отлов собак возбуждено уголовное дело за халатность. В Красноярске нашли несколько трупов со следами укусов. Ранее стая собак напала на мальчика в Черёмушках, ребёнку потребовалась операция.

Ранее прокуратура неоднократно ловила УДИБ на нарушениях. Недавно работу мэрии в сфере отлова признали неэффективной. Сейчас отловом в Красноярске занимается «Бездомный пёс». Администрация работает с этим подрядчиком с 2018 года.

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