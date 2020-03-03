Красноярцы стали вице-чемпионами мира по туризму!

Соревнования по спортивному туризму в дисциплине «маршруты» проходят заочно: судьи оценивают пройденный маршрут в баллах, при этом имеют значение его сложность, автономность, безопасность и т.п. Побеждает маршрут, набравший больше баллов.

В этом году в чемпионате мира-2020, который прошел в Минске, участвовали более 150 спортсменов из 80 команд, среди которых было много российских команд.

И одна из них, красноярская, стала вице-чемпионом в водных маршрутах 4 категории сложности.

Фото из архива команды Красноярского края.

В команде были представители трех городов: Красноярска, Канска и Лесосибирска. В июне 2019 года они прошли маршрут на территории Курагинского района по рекам Тумна, Ничка, Кизир. Спортсмены шли на трех двухместных катамаранах грузоподъемностью более 1000 л каждый. На реке Тумна был участок первопрохождения, за счет чего команда стала чемпионом Сибирского и Дальневосточного округов и получила возможность представлять нашу страну на чемпионате мира.

Фото из архива команды Красноярского края.

Судейская коллегия чемпионата мира оценивала маршруты три дня и вот результаты:

1 место: руководитель Белоусов М., Россия, Тамбовская обл. Вьетнам, реки Ла Нга–Донгнай.

2 место: руководитель Темников А., Россия, Красноярский край, реки Тумна-Ничка-Кизир.

3 место: руководитель Богословский С., Украина. Черногория, Босния и Герцеговина, Черногория, реки Nezetra-Moraca.

Фото из архива команды Красноярского края.

Напомним, река Тумна, длиной всего 41 км, впадает в реку Ничка, которая, в свою очередь, является притоком Кизира. Эти реки описаны еще Григорием Федосеевым в записках «Мы идём по Восточному Саяну», впервые опубликованным в 1949 году. Однако до сих пор не все участки саянских рек пройдены туристами и описаны, а сотовая связь пропадает за пределами населенных пунктов. И, как показал опыт красноярцев, маршруты по таким рекам высоко оцениваются на чемпионате мира!

Фото из архива команды Красноярского края.

Наша справка

Итоги Чемпионата Мира по спортивному туризму в группе дисциплин «маршрут» в разных видах туризма и категориях сложности опубликованы на сайте Международной Федерации спортивного туризма.

Результаты России:

1 место - 5 команд

2 место - 6 команд

3 место - 4 команды.