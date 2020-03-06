Идеи подарков на 8 марта, которые точно запомнятся

Мы подготовили путеводитель по самому крупному торговому центру города – ТРЦ «Планета». Здесь в одном месте легко найти подарки для всех близких.

Для мамы

8 марта – отличный повод показать маме, что вы заботитесь о ней не меньше, чем она о вас. Подарком, который будет долго радовать и помогать расслабляться после занятого дня, станет косметика для ухода за собой, найти которую можно в Esthetic House, Organic Shop или L’occitaine. Многие магазины предлагают готовые подарочные боксы, что значительно упрощает выбор. В уютный домашний интерьер маминой квартиры отлично впишется теплый плед или пушистый халат из магазина Togas. Сделать семейные встречи еще теплее помогут чайный набор, комплект бокалов для вина или стильный сервиз, которые можно найти в магазине KüchenLand Home.

Для сестры или подруги

Если вы хорошо знакомы с увлечениями девушки, смело выбирайте предметы, связанные с ее хобби. Те, кто любит заниматься творчеством и рукоделием, наверняка обрадуются новому мольберту, нотной тетради или набору для скрапбукинга. Каким бы ни было хобби девушки, скорее всего для нее найдется идеальный подарок в «Леонардо». Поклонницам макияжа понравится набор декоративный косметики из «Л’этуаль» или «Рив Гош». Другой вариант – заглянуть в «Читай-город» и подарить девушке интересную книгу.

Для любимой

В качестве подарка любимой девушке можно выбрать украшение, которое будет каждый день радовать ее и напоминать о вас. Подберите кулон, сережки, браслет или кольцо в магазинах Swarovski, Sunlight, «Сапфир». Если хотите сделать подарок еще более романтичным, украшения из коллекции «Истории любви» от Pandora помогут вам рассказать о своих чувствах. Приятным бонусом станет стильный букет и празднично запакованный флористический бокс с цветами и сладостями – их можно приобрести в салоне «Конфетно-букетный». Здесь же вам бесплатно помогут красиво упаковать подарки. Как получить эту услугу можно узнать здесь.

Универсальный подарок

А что делать, если все, что можно, уже было подарено в прошлые праздники? Отличным выходом из ситуации станет подарочная карта «Планета». Приобрести ее можно на стойке информации ТРЦ «Планета», заранее пополнив на сумму от 300 до 15 000. С этой картой дорогая вам женщина сможет сама выбрать все, что ей нужно, в любом из магазинов торгового центра «Планета». А красивый сказочный дизайн сделает подарок не только полезным, но и приятным. Подробную информацию о карте можно изучить на сайте.

Как отпраздновать

В любом случае, лучшим подарком на 8 марта остаются эмоции, поэтому постарайтесь обеспечить любимым женщинам заряд позитива. Сделать это легко в ТРЦ «Планета», где в честь праздника с 15.00 пройдет целая серия мероприятий. Посетительницы торгового центра смогут обновить образ в beauty-зоне и на мастер-классе от профессионального стилиста, а также насладиться живой музыкой и сделать яркие, весенние фото. Гостей ждет много интересного, а «вишенкой» праздника станет розыгрыш поездки в Париж! Программа праздника доступна на сайте.