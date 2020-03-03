2020-03-03T10:20:31+03:00
Общество

Нашли по родинке на спине. Мать отыскала потерявшего память сына через 13 лет после исчезновения

Все эти годы жительница Хакасии Нина Черенкова ждала и надеялась, что Максим вернется [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Мать 13 лет искала ждала, что сын вернется к ней Фото: телеканал НТВ, Жди меняМать 13 лет искала ждала, что сын вернется к ней Фото: телеканал НТВ, Жди меня
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Сотни бессонных ночей для жительницы Абазы (Хакасия) Нины Черенковой позади. Нашелся ее пропавший 13 лет назад сын Максим - живым и здоровым. Родная кровиночка, любимый ребенок, которого она искала день за днем и ждала, вернулся к семье. Помог проект «Жди меня» (телеканал НТВ), куда, испробовав все способы поиска, обратилась Нина Федоровна. И вот - Максим дома.

... Пропал парень еще в 2006 году. В то время он учился в Абакане на четвертом курсе Сибирского гуманитарного университета, на юриста. После летних каникул Нина с Максимом приехали в Абакан и сняли студенту квартиру неподалеку от вуза - чтобы удобно было ходить на учебу пешком. Нина Федоровна, оставив сына, уехала домой, в Абазу. А от того - ни слуху, ни духу. Пропал. Уже тогда сердце женщины было не на месте. Хозяйка съемной квартиры рассказала перепуганной матери, что Максим забрал у нее деньги за аренду и ушел, сказав, что жить будет в общежитии. Но ни в общаге так и не появился.

Парень исчез после того, как поступил в вуз в Абакане Фото: телеканал НТВ, Жди меня

Парень исчез после того, как поступил в вуз в Абакане Фото: телеканал НТВ, Жди меня

- Я подала уже на розыск, приезжаю домой - телеграмма: «У меня все хорошо. Максим», - до сих пор женщина не может сдержать слез.

Из адреса на телеграмме в несколько слов женщина поняла, что ее сын в Красноярске. Отвезла ее в милицию. Там сделали запрос в Красноярск, но безрезультатно. Да, Нина Черенкова и стала ждать ответа от милиции - сама рванула на поиски в Красноярск. Благо, не сильно далеко, каких-то 400 километров - для Сибири не расстояние. Женщина нашла адрес почты, откуда Максим отправил телеграмму. Но на этом его след оборвался.

Долгое время жил среди бездомных, потеряв память Фото: телеканал НТВ, Жди меня

Долгое время жил среди бездомных, потеряв память Фото: телеканал НТВ, Жди меня

Как оказалось, парень приехал в Красноярск, чтобы развеяться перед учебой, сходить в ночной клуб. Этот поход стал для него роковым. В клубе началась драка, кто-то брызнул Максиму в лицо газом из баллончика. И крепко приложил по голове.

- Я потерял память. Очнулся в подвале среди бомжей. Они меня выходили. После этого я долго находился в беспамятстве, - вспоминает молодой человек. - В бреду я представлялся как Болджи Максим Юрьевич. Меня так и стали называть в этой среде.

ни дома, ни адреса он вспомнить не мог. Два года жил, как в бреду. Перебивался случайными заработками. Так познакомился с женщиной, которая работала дворником. Та не побоялась впустить в квартиру бездомного. Память к Максиму вернулась только в 2009 году - он вспомнил, кто он и откуда, что есть у него мать, семья, дом. Но... не связался с близкими, еще больше 10 лет не давал о себе весточки.

- Я говорила ему, что надо написать матери, но он все тянул, - рассказывает Нина Добрынина (та самая женщина, которая протянула Максиму руку помощи).

Все это время Нина Черенкова ждала. Женщина говорит, что так отчаялась, что готова была благодарить за любые сведения о сыне.

- Мне некуда было даже пойти, поговорить с ним. Сижу каждый день, с портретиком разговариваю, - плачет Нина Черенкова. - У подруги сын погиб, так ей хоть есть, куда прийти к нему, а у меня не было места, чтобы поговорить с ним.

Максим пропал после драки в клубе Фото: телеканал НТВ, Жди меня

Максим пропал после драки в клубе Фото: телеканал НТВ, Жди меня

По ночам к матери приходили кошмары, в которых она видела Максима, обнимала его. Потом просыпалась в холодном поту, понимая, что ее мальчика нет рядом. Но спустя 13 лет его нашли... по родинке на спине. Она у Максима такая же, как у отца. Долгожданная встреча, конечно, не обошлась без слез.

- Сынок, зачем ты меня бросил? - плакала Нина Федоровна.

- Прости меня, мама, - только и мог ответить ей Максим.

Фрагмент передачи "Жди меня". Видео: НТВ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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