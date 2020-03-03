Нашли по родинке на спине. Мать отыскала потерявшего память сына через 13 лет после исчезновения
Сотни бессонных ночей для жительницы Абазы (Хакасия) Нины Черенковой позади. Нашелся ее пропавший 13 лет назад сын Максим - живым и здоровым. Родная кровиночка, любимый ребенок, которого она искала день за днем и ждала, вернулся к семье. Помог проект «Жди меня» (телеканал НТВ), куда, испробовав все способы поиска, обратилась Нина Федоровна. И вот - Максим дома.
... Пропал парень еще в 2006 году. В то время он учился в Абакане на четвертом курсе Сибирского гуманитарного университета, на юриста. После летних каникул Нина с Максимом приехали в Абакан и сняли студенту квартиру неподалеку от вуза - чтобы удобно было ходить на учебу пешком. Нина Федоровна, оставив сына, уехала домой, в Абазу. А от того - ни слуху, ни духу. Пропал. Уже тогда сердце женщины было не на месте. Хозяйка съемной квартиры рассказала перепуганной матери, что Максим забрал у нее деньги за аренду и ушел, сказав, что жить будет в общежитии. Но ни в общаге так и не появился.
Парень исчез после того, как поступил в вуз в Абакане Фото: телеканал НТВ, Жди меня
- Я подала уже на розыск, приезжаю домой - телеграмма: «У меня все хорошо. Максим», - до сих пор женщина не может сдержать слез.
Из адреса на телеграмме в несколько слов женщина поняла, что ее сын в Красноярске. Отвезла ее в милицию. Там сделали запрос в Красноярск, но безрезультатно. Да, Нина Черенкова и стала ждать ответа от милиции - сама рванула на поиски в Красноярск. Благо, не сильно далеко, каких-то 400 километров - для Сибири не расстояние. Женщина нашла адрес почты, откуда Максим отправил телеграмму. Но на этом его след оборвался.
Долгое время жил среди бездомных, потеряв память Фото: телеканал НТВ, Жди меня
Как оказалось, парень приехал в Красноярск, чтобы развеяться перед учебой, сходить в ночной клуб. Этот поход стал для него роковым. В клубе началась драка, кто-то брызнул Максиму в лицо газом из баллончика. И крепко приложил по голове.
- Я потерял память. Очнулся в подвале среди бомжей. Они меня выходили. После этого я долго находился в беспамятстве, - вспоминает молодой человек. - В бреду я представлялся как Болджи Максим Юрьевич. Меня так и стали называть в этой среде.
ни дома, ни адреса он вспомнить не мог. Два года жил, как в бреду. Перебивался случайными заработками. Так познакомился с женщиной, которая работала дворником. Та не побоялась впустить в квартиру бездомного. Память к Максиму вернулась только в 2009 году - он вспомнил, кто он и откуда, что есть у него мать, семья, дом. Но... не связался с близкими, еще больше 10 лет не давал о себе весточки.
- Я говорила ему, что надо написать матери, но он все тянул, - рассказывает Нина Добрынина (та самая женщина, которая протянула Максиму руку помощи).
Все это время Нина Черенкова ждала. Женщина говорит, что так отчаялась, что готова была благодарить за любые сведения о сыне.
- Мне некуда было даже пойти, поговорить с ним. Сижу каждый день, с портретиком разговариваю, - плачет Нина Черенкова. - У подруги сын погиб, так ей хоть есть, куда прийти к нему, а у меня не было места, чтобы поговорить с ним.
Максим пропал после драки в клубе Фото: телеканал НТВ, Жди меня
По ночам к матери приходили кошмары, в которых она видела Максима, обнимала его. Потом просыпалась в холодном поту, понимая, что ее мальчика нет рядом. Но спустя 13 лет его нашли... по родинке на спине. Она у Максима такая же, как у отца. Долгожданная встреча, конечно, не обошлась без слез.
- Сынок, зачем ты меня бросил? - плакала Нина Федоровна.
- Прости меня, мама, - только и мог ответить ей Максим.
Фрагмент передачи "Жди меня". Видео: НТВ.
ИСТОЧНИК KP.RU