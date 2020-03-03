2020-03-03T06:31:41+03:00
Общество

«Вообще не понимали, где находятся»: инспекторы ДПС выручили из беды заблудившуюся в тайге семью с собакой

ЧП случилось в Емельяновском районе [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Инспекторы помогли заблудившейся в тайге женщине Фото: ГУ МВД по Красноярскому краюИнспекторы помогли заблудившейся в тайге женщине Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю
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Не один час семья на машине блуждала среди тайги в Емельяновском районе: вроде и места знакомые, и дороги - не семь загибов на версту, а найти нужную не удавалось. Колесили-колесили и приехали - как назло машина угодила в кювет. В общем, не везло по-крупному. За рулем автомобиля была женщина, рядом - муж, а на заднем сидении - собака. Сначала пытались сами выбраться из кювета, но машина села крепко. Тогда в отчаянии женщина позвонила на единый телефон служб спасения.

- Я не знаю, где мы находимся. Машина в кювете. Помогите, - сообщила 57-летняя женщина диспетчеру.

Тот передал звонок сотрудникам ГИБДД, и начались поиски. Оказалось, дело это непростое: инспекторы ДПС Алексей Шахматов и Виктор Белецкий тоже изъездили все ближайшие дороги, постоянно звонили ждущей помощи женщине. Но найти долго не могли.

- Так, мы сейчас «покрякаем», слышите нас? - спрашивает инспектор. Но женщина не слышала.

В итоге, насилу машину все-таки обнаружили.

- Прибыв на место, дорожные полицейские обнаружили автомобиль, съехавший с заснеженной лесной дороги, в котором находилась 57-летняя женщина, ее муж и домашний питомец – собака. После неудачных попыток выехать самостоятельно, женщина решила позвонить и попросить о помощи. Инспекторы помогли вытащить транспортное средство из снежной обочины, после чего семья продолжила свой путь, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе регионального главка МВД.

Семья поблагодарила полицейских за помощь и то, что упорно искали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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