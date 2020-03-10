А чой-то вы тут делаете? Любопытный кот из Сибири стал звездой соцсетей

Любопытный кот из небольшого сибирского города Канска (это в 180 километрах от Красноярска) в одночасье стал знаменитостью благодаря соцсетям. А точнее, своей хозяйке Анастасии Свиридовой.

Недавно девушка опубликовала на своей странице в TikTok забавный ролик. Но для начала подготовилась: смастерила «котоловушку» из картонной трубы, на дне которой спрятан кусочек курицы. Вместе с камерой, на которую, разумеется, попал кот-гурман.

На кадрах видно: учуяв лакомство, Семен заметно оживляется. Принимается активно принюхиваться - глаз горит, усы топорщатся. Аппетит зверский! Ну а потом отважно протискивается в трубу. Сантиметр, другой, третий – и кот (клаустрофобией он явно не страдает) добывает заветную вкусняшку. Сделано!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="540" height="960" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/765553" frameborder="0"></iframe> Любопытный кот. Видео: www.tiktok.com/@_svan_tok.

«Ты не ты, когда голоден», «наглая серая морда», «добился своего, усатый», комментируют пользователи. А кто-то даже усмотрел в коте сходство с пацаном из фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Помните знаменитое «А чой-то вы тут делаете, а?». К тому же пионер (его сыграл Вячеслав Царев) тоже постоянно пытался куда-то пролезть, подметили пользователи. Одно лицо!

Ролик с колоритным котэ в сети только пару дней, но уже успел стать вирусным, набрал почти 9 миллионов просмотров и полторы тысячи лайков. Вот так Семен, ждем продолжения!