Вадим Мамонтов, генеральный директор RussiaDiscovery на форуме в Норильске: Ухаживай за своей мечтой

Форум с названием «Город – это мы!» проходит уже в шестой раз – это одно из мероприятий благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель».

Ключевая тема форума-2020 - «Люди. Идеи. Места».

И людей, и идей было много. Зал Дворца культуры полон.

Здесь собрались те, кому небезразлична судьба Норильска, а небезразлична она многим. В этом особенность северных городов. Вечная мерзлота, прямо скажем, не курорт. Как говорят северяне, «нужно прикипеть, полюбить». Здесь сложно выжить в одиночку, но вместе можно многое изменить. И если где–то форумы проходят для галочки, то в северных городах в них есть потребность. Не просто поговорили и забыли. Так, на недавнем форуме в Мурманской области родилось 10 концепций новой городской среды в северных городах: школа как новое место притяжения горожан, общественные пространства для пенсионеров, модификация остановок, световые инсталляции на площадях и др. Забегая вперед, скажем, что не меньше идей будет и в Норильске: от школьного парка на берегу озера до перезагрузки Дня города.

Каждый год на форуме появляются новшества – как реакция на запросы и потребности участников.

Каким получился шестой форум? В чем его отличия от пяти предыдущих и почему это важно?

Особенность №1

Узкая тема, понятная и конкретная. «Люди. Идеи. Места» - три направления. Чтобы жизнь вокруг менялась, нужны люди, у которых будут идеи. У каждого направления - свои спикеры и эксперты, с опытом и уже реализованными проектами.

Особенность №2

В этом году большинство спикеров - волонтеры, активисты, социальные предприниматели из регионов присутствия компании «Норникель».

Это ключевой момент. Во-первых, у северных городов своя специфика. Короткое лето и долгая зима архитектурным изюминкам типа шезлонгов на пляже не способствуют. Во-вторых, психологический момент, мотивирующий: «У них получилось, получится и у нас».

А ярких выступлений на форуме было много. Впечатлили аудиторию экологические проекты, от волонтерских до профессиональных. Большинство из них сделаны при поддержке «Норникеля» по программе «Мир новых возможностей» и в экомарафоне «ПонесЛось».

Сергей Журавский из Таймырского молодежного центра рассказал о проекте «Арктический субботник». Целый месяц студенты-волонтеры из Красноярского края работали за Полярным кругом. Легендарный Диксон стал чище: убрано десятки тонн ржавого металла, строительного мусора, разрушенных временем домов и заборов.

Участники форума проект оценили: реальная польза, идеальный формат для познания мира, знакомство с историей, появление экологического мировоззрения, развитие добровольчества.

Очень понравился форумчанам проект «Экотропы Забайкалья», представленный руководителем Читинского городского зоопарка Дмитрием Ларченко.

Проект масштабный, протяженность тропы более 4 километров. Просто гуляя, можно увидеть растительный и животный мир Забайкалья: посетить медвежье логово и долину сов, пройтись тропинкой бурундуков. По словам Дмитрия, сейчас завершен лишь первый этап работы. Тропа работает и зимой, и летом, ее уже посетило более 10 тысяч человек.

В целом разговор об экологическом туризме, суперактуальном для северных территорий, получился неформальным, содержательным.

Особенность №3

Полное погружение в тему. Раньше Форум предполагал свободную навигацию: можно было курсировать от площадки к площадке. В этом году трек включает в себя теорию и практику. И если человек хочет полностью погрузиться в тему, нужно пройти все от начала до конца.

Вникнуть в актуальную для северных городов тему обустройства общественных пространств – площадей и скверов - можно было, узнав опыт сразу нескольких спикеров:

Егора Пономаренко из Читы («Площадь Декабристов»), Артема Большакова из Мончегорска (сквер «Комсомольский»), норильчанки Катерины Карагодовой («Сад камней»).

Проекты разные, но всегда полезно послушать про «чужие грабли»: проектирование, документы, взаимодействие с властями и подрядчиками, жизнь идеи после ее воплощения – нюансов много.

Отметили участники высокий уровень организации практических занятий. Разделившись на команды по трекам, в «Местах» придумывали, как и какими силами можно изменить разные общественные пространства Норильска - район озера Круглое, большой двор на улице Талнахская, 8-10.

Работа в командах в треке «Места».

Модератор Виктория Богинская* заранее изучила места, подготовила фотоматериалы. После короткого мозгового штурма – публичная защита, обсуждение и экспертная оценка модератора: «Что хорошо, что не очень, как сделать лучше» – такое на Форуме было впервые. В итоге появились практически готовые концепции, которые можно запускать. К примеру, идея для Талнахской - использовать перепады рельефа для скейт-парка, а на озере сделать мини-яхт-клуб.

Еще новшество - обсуждение с экспертом реализованных проектов. К примеру, организаторам норильского «Сада камней» предложили распределить территорию на зоны, назначить шефами организации или семьи, пусть будут фамильные камни. Сад должен «работать»: сегодня – дворовый праздник, завтра – курсы ландшафтного дизайна, послезавтра – пленэр.

Кстати, перезагрузка общественных пространств в северных городах традиционно одна из самых обсуждаемых тем. Неслучайно на февральском телемосту «НОРНИКЕЛЬ LIVE» было много вопросов и предложений на эту тему: руководители «Норникеля» говорили, что уже меняется совместными усилиями компании и горожан и что в планах (подробнее здесь).

- На форуме мы увидели повышенную активность в каждой секции, которая представляла ту или иную тему. Особенно радует, что с каждым годом все больше людей проявляют интерес к тому, чтобы город развивался, чтобы люди жили здесь более комфортно, – отметила тенденцию заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелева.

Особенность №4

Впервые в Форуме участвовали два топ-эксперта с интересными темами в контексте мирового опыта.

Специальный гость - Гильермо Пеньялоса из Канады, эксперт по преобразованию парковых зон и городских улиц: в его кейсах – 350 территорий на всех континентах. Известный урбанист, он приехал за три дня до форума, чтобы познакомиться с городом и говорить предметно. Каким бы хотел Гильермо видеть Норильск?

В качестве хейдлайнера, вдохновляющего участников на плодотворную работу, - Гильермо Пеньялоса, урбанист из Канады, эксперт по преобразованию парковых зон и городских улиц.

Больше пешеходных зон. Вместо стихийных автостоянок – проблема всех российских городов – мини-скверы, площадки для досуга.

«Город для всех» – еще один тезис эксперта. Должно быть комфортно и ребенку, и пенсионеру. Чем увлечь? Уличными занятиями - от йоги и шахмат до просмотров кинофильмов и хоккея. Идея в том, что преображенные улицы «воспитывают, помогают общаться, ориентироваться, изучать новое». Обучаемся, играя.

Эксперт привел примеры «обустройства» разных северных и южных городов и рассказал, как в процесс могут включиться обычные люди.

По мнению Гильермо, город должен быть таким, чтобы в нем хотелось гулять пешком и на велосипеде. Можно увидеть мир по-другому, а физическая активность укрепляет здоровье, улучшает настроение. Жара и холод не повод лишать себя прогулок, нужна правильная одежда.

Конечно, северная аудитория не встретила идею круглодичных велопрогулок на ура, но в одном была единодушна:

- Интересный мировой опыт, эксперт – яркий, эмоциональный, с прекрасными проектами по всем континентам, отличный мотиватор!

Многие отметили его мысль, что нынешние города «для тех, кому 30 +, а должны быть от 8 до 80».

Если канадец в Норильске впервые, то Вадим Мамонтов, основатель и генеральный директор RussiaDiscovery, здесь бывает часто.

Топ-эксперт - Вадим Мамонтов, основатель и генеральный директор RussiaDiscovery.

Выступая на форуме, он говорил о большом потенциале Севера, экологическом и гастрономическом туризме, о том, что все три заповедника: «Большой Арктический», «Таймырский» и «Путоранский» - это точки роста.

- В августе прошлого года в заполярном городе побывали представители европейских туроператоров. Уже в 2020-м на плато Путорана отправятся первые иностранные туристические группы.

Выделил эксперт и сложности. Помимо логистики – далеко и дорого добираться – это кадры. Тяжело найти хорошего гида, который бы и отлично знал территорию, и владел иностранным языком, причем не только английским. Французы и немцы хотят туристическое сопровождение на родном языке. Есть вероятность, что в будущем появится специальная школа гидов.

Вадим Мамонтов уверен, что проблемы решаемы. И даже традиционные туристические периоды - с начала июня и до сентября - можно «расширить», запустив программы со снегоходами.

Кстати, у RussiaDiscovery есть северные направления, и есть задача сделать их постоянными, включить в каталог, сейчас на очереди – озеро Лама.

2 дня, 2 хедлайнера, 3 супермодератора, 418 участников, 13 экспертов из Норильска, Дудинки, Мончегорска, Никеля и Читы, 30 волонтеров, десятки идей, сотни приветственных открыток, разлетевшихся по всему миру. Плюс то, что нельзя измерить в цифрах, – знания, знакомства, впечатления и желание менять свой город к лучшему, - таковы итоги 6-го форума.

Эмоциональный финал - показ и обсуждение документального фильма «Неравнодушные» о корпоративных волонтерах «Норникеля».

ВОПРОС-ОТВЕТ

Отвечает Марина Ларионова, директор норильской библиотеки №3 «Семейного чтения».

- Что вы представляли на форуме?

- Проект модернизации. Мы выиграли краевой грант, уже летом в библиотеке начнется большой ремонт. Красноярцы знают, как выглядят модернизированные библиотеки, а в Норильске наша будет первая. Простор, современный дизайн, открытый доступ к литературе, компьютерная техника и цифровые технологии, залы, где все трансформируется и можно менять пространство под любую мероприятие и аудиторию, - мы очень этого ждем.

А модернизация содержания идет давно. При поддержке программы «Норникеля» «Мир равных возможностей» в библиотеке открыты группа для занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья, литературный лагерь, летний клуб читающих и детей, который перерос в библипродленку для школьников. Есть у нас лаборатория инженерного творчества «FabLab-Норильск».

- В чем для вас ценность форума?

- Я на форуме уже в шестой раз, могу сравнивать. Что дает? Во-первых, вдохновение. Каждый раз после форума идет творческий процесс: мы садимся, придумываем проекты, пишем гранты. Во-вторых, форум – это удивительные люди, их проекты и опыт. Мне очень понравились читинцы: Дмитрий Ларченко с его «Экотропой

Забайкалья», Егор Пономаренко и то, как его команда полностью изменили городскую площадь, сделав ее местом притяжения и событий, Елена Романова и ее экологический проект с Greenpeace. Большое впечатление произвели в этом году на меня модераторы* – Виктория Богинская, Илья Степанов, Дмитрий Нестеренко - профессионально, интересно, полезно.

В-третьих, форум – это самая большая площадка для встреч активистов-норильчан. Обмениваемся новостями, обсуждаем увиденное и услышанное, часто тут же рождаются совместные проекты.

Норильск. Форум "Город это мы!" Ролик-открытие.

НАША СПРАВКА

Кто есть кто

Спикеры-модераторы форума социальных технологий в Норильске

- Виктория Богинская — член Союза архитекторов России, руководитель архитектурного бюро «Эволюция».

- Дмитрий Нестеренко, бизнес-тренер, руководитель НКО «Развитие».

- Илья Степанов, архитектор живых организаций, преподаватель МГУ, МГИМО и Русской школы управления.

Форумчане могли отправить из Норильска родным и друзьям открытки с красивыми северными пейзажами местных фотографов.

Фото: организаторов и из группы Форума vk.com/norilsk_eto_my.