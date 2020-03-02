2020-03-02T13:46:53+03:00
Политика

«Единая Россия» дала старт предварительному голосованию

Выдвижение кандидатов пройдет с 1 марта по 5 мая
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«Единая Россия» запустила процедуру предварительного голосования (ПГ) по отбору кандидатов на выборные должности на предстоящих в этом году федеральных, региональных и муниципальных выборах.

Стартовал прием документов для участия в предварительном голосовании и в Красноярском крае. Выдвижение кандидатов пройдет с 1 марта по 5 мая. Единый день ПГ состоится 31 мая. Отдать свои голоса избиратели смогут как лично, так и через портал «Госуслуги».

Секретарь Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Додатко рассказал, что все местные отделения партии в выборных территориях проведут предварительное голосование:

«Нам предстоят масштабные выборы в органы местного самоуправления. В Красноярском крае в единый день голосования, 13 сентября, предстоит избрать глав 72 поселений, депутатов в 370 сельских поселениях, депутатов в 22 городских поселениях, депутатов в 11 городских округах, депутатов в 33 муниципальных районах и в 1 муниципальном округе. Всего - 4432 замещающих мандата. И все кандидаты пройдут через процедуру предварительного голосования. Единая Россия» – единственная партия в стране, которая определяет своих кандидатов путем всенародного голосования в ходе открытых предварительных выборов. Предварительное голосование – это открытая и легитимная процедура отбора кандидатов от партии для последующего выдвижения их кандидатами на выборные должности. Проголосовать может любой гражданин, обладающий избирательным правом. Не обязательно член партии. Поэтому мы рассчитываем, что жители края примут активное участие в определении достойных участников. Предварительное голосование позволяет выявить действительно эффективных кандидатов, тех, кому избиратели оказывают наибольшее доверие, для их включения в избирательный список в дальнейшем. Благодаря этой процедуре уже несколько лет подряд мы пополняем команду «Единой России» достойными, надежными, инициативными людьми, каждый из которых является профессионалом в той или иной области».

Кроме того, Алексей Додатко призвал молодых людей, желающих реализовать себя в политической жизни региона, принять участие в проекте «ПолитСтартап»:

«Мы сохраняем курс на обновление власти и привлекаем талантливых неравнодушных людей к работе над будущим муниципалитетов. В этом году в Красноярском крае реализуется проект «ПолитСтартап». С помощью этого проекта мы создаем для молодежи возможность реализоваться в политической жизни. Это - прекрасная возможность проявить себя и применить свои силы в реальной политике. В рамках предварительного голосования кандидаты смогут провести агитационную кампанию, показать себя на дебатах, заручиться поддержкой избирателей, пообщаться с опытными политиками, профессионалами в области политических технологий. Мы рассчитываем на широкое привлечение молодежи для участия в предварительном голосовании».

Отметим, что обязательными требованиями к кандидатам остаются наличие гражданства и пассивного избирательного права, отсутствие судимости и активов за границей. Кандидатами могут стать как члены и сторонники партии, так и беспартийные. Зарегистрированные кандидаты должны будут принять участие не менее чем в двух дебатах, которые пройдут с 5 апреля по 20 мая. Неисполнение этого требования будет вести к аннулированию регистрации в ПГ. Агитировать за себя кандидаты смогут сразу после выдвижения и до 30 мая.

Также в 2020 году для участников предварительного голосования предусмотрено несколько новшеств.

«В этом году есть нововведения. Участники предварительного голосования должны будут в своих программах предложить содержательные и конструктивные инициативы по реализации задач послания президента Федеральному Собранию. А кандидаты, которые победят на выборах от «Единой России», будут обязаны войти в партийную фракцию», - обратил внимание на особенности проведения ПГ в регионе в этом году Алексей Додатко.

Напомним, решения о проведении предварительного голосования, а также иные документы по процедуре ПГ будут опубликованы на сайте Красноярского регионального отделения в разделе «Выборы-2020».

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