Синоптики предупредили о метели с сильным ветром и тумане в Красноярском крае

Жителей Красноярского края предупредили об ухудшении погоды: надвигается метель с сильным ветром, а также туманы. Об этом рассказали на сайте Среднесибирского УГМС.

В понедельник, 2 марта, на юге Таймыра ожидаются порывы ветра до 15-20 метров в секунду, местами до 25-27, метель. Такая же обстановка будет в Туруханском районе. Днем на севере местами сильный снег.

На дорогах центральных и южных районов Красноярского края – гололедица. Ночью и утром кое-где туманы.

- 2 марта в горных районах Красноярского края, Республик Хакасия и Тыва сохраняется опасность схода лавин, - напоминают синоптики.

В Красноярске 2 марта от нуля до минус двух градусов. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Переменная облачность, преимущественно без осадков, на дорогах гололедица.