2020-03-06T08:37:17+03:00
Общество

На Кубок главы Красноярска по киберспорту приедет легендарная команда Gambit Youngsters

Турнир пройдет 29 февраля в МВДЦ «Сибирь»
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Gambit YoungstersGambit Youngsters
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В Красноярске пройдет Кубок главы города по киберспорту. Он состоится 29 февраля в МВДЦ «Сибирь».

Весь февраль в отборочных онлайн-этапах в CS:GO и Dota 2 сражались сильнейшие сибирские команды. И теперь они приедут в Красноярск, чтобы на большой сцене сыграть в гранд-финале и выяснить, какая команда сильнейшая. На кону стоят 100 тысяч рублей. На площадках будут организованы фан-зоны для зрителей.

Одним из ярких моментов соревнований станет визит легендарной команды Gambit Youngsters. Ребята – одни из сильнейших среди киберспортивных команд на территории СНГ. На данный момент принадлежат компании МТС.

Зрелищным событием Кубка станет Сибирский конкурс косплея. Зрители увидят яркое шоу-дефиле от лучших косплееров Красноярска и других городов Сибири. Призовой фонд 50 000 рублей в нескольких номинациях.

Весь день для гостей чемпионата будет организована большая geek-ярмарка. На ней можно приобрести различные игровые атрибуты, аксессуары и приятные мелочи. В тематических лавках гости смогут приобрести стикеры, значки и фигурки любимых персонажей. На площадке будет работать фуд-корт.

КОНКРЕТНО

Кубок главы города по киберспорту

29 февраля 2020

Ул. Авиаторов, 19, МВДЦ «Сибирь»

Стоимость билета 350 рублей.

Подробности vk.com/clubkrasfair, vk.com/vsemteam

ИСТОЧНИК KP.RU

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