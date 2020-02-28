В Красноярске выберут самую красивую и талантливую железнодорожницу Сибири и Дальнего Востока
Более 10 лет корпоративный конкурс красоты и таланта проходил на Красноярской железной дороге. Но в этом году впервые на титул «Мисс серебряная Магистраль» претендуют представительницы Дальневосточной, Забайкальской, Восточно-Сибирской и Красноярской магистралей. Четыре филиала железных дорог восточного полигона представили 12 девушек!
Еще одна особенность 2020 года – конкурс посвятили не только 8 марта, но и важной дате в истории России – 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Девушки исполнят песни, посвященные женщинам, участницам событий тех лет.
На заключительный конкурс – «Дефиле в вечерних платьях» - девушки выйдут вдохновленные силой и красотой большой воды и воплотят эти образы на сцене. Ведь в каждом из четырех регионов, представленных на конкурсе «Серебряная магистраль-2020» есть знаменитые на весь мир реки, озера и моря: полноводный Енисей, чистейший Байкал, многокилометровый Витим, Японское море.
- Такие конкурсы, как «Мисс Серебряная магистраль» – это часть корпоративной культуры РЖД. Мы проводим их, чтобы показать таланты молодых железнодорожниц, помочь им проявить лидерские качества. По опыту прошлых лет мы знаем, что в дальнейшем это поможет участницам лучше реализовать себя в компании. Ещё одна цель конкурса – поддержать престиж железнодорожных профессий среди женщин, - говорит заместитель начальника Красноярской железной дороги по кадрам и социальным вопросам Олег Злотников.
Кстати, женщины составляют треть коллектива РЖД. Представительницы прекрасной половины трудятся в десятках профессий и активно участвуют в культурной и социальной жизни дорог. В компании заботятся о том, чтобы работать было комфортно – здесь даже создан специальный координационный совет по совершенствованию условий труда и отдыха женщин.
Победительница конкурса, «Мисс Серебряная Магистраль», получит путевку в Париж. «Вице-мисс Серебряная Магистраль» достанется романтическое путешествие за рубеж.
«II-ая вице-мисс Серебряная Магистраль» получит возможность отдохнуть на Черноморском побережье.
Будут награды для «Мисс зрительских симпатий», для победительниц творческого конкурса, призы и подарки от партнеров.
Знакомьтесь с участницами!
Кондратюк Александра
31 год
Дальневосточная железная дорога
Тындинская механизированная дистанция инфраструктуры
Хобби: вокал, алмазная мозаика, сноубординг.
Милюк Наталья
35 лет
Дальневосточная железная дорога
Владивостокский Дворец культуры железнодорожников
Хобби: любимая работа.
Строителева Софья
23 года
Дальневосточная железная дорога
Станция Артем-Приморский-1
Хобби: вокал, танцы, стрейчинг.
Лагута Юлия
27 лет
Забайкальская железная дорога
Дирекция аварийно-восстановительных средств
Хобби: вокал, танцы, туризм.
Мартынова Мария
25 лет
Забайкальская железная дорога
Читинская механизированная дистанция погрузочно-разгрузочных работ
Хобби: бисероплетение, алмазная мозаика, создание украшений, вокал, дзюдо, спорт.
Васина Екатерина
32 года
Забайкальская железная дорога
Дирекция по энергообеспечению
Хобби: КВН, волонтерство, хореография, психология.
Рупышева Анастасия
24 года
Восточно-Сибирская железная дорога
Дирекция социальной сферы
Хобби: вокал, активный отдых на Байкале, спорт, рыбалка.
Абрамчик Дарья
29 лет
Восточно-Сибирская железная дорога
Дирекция социальной сферы
Хобби: бальные танцы, театр, вокал, кулинария, горные лыжи.
Пак Мария
33 года
Восточно-Сибирская железная дорога
Дирекция социальной сферы
Хобби: живопись, декоративно-прикладное искусство, кулинария, волейбол.
Китура Анна
24 года
Красноярская железная дорога
Территориальный центр фирменного обслуживания
Хобби: танцы, фотоискусство, туризм, кулинария, трейнспоттинг.
Прус Наталья
27 лет
Красноярская железная дорога
Путевая машинная станция -197
Хобби: бальные танцы, волонтер приюта для животных.
Лузик Юлия
31 год
Красноярская железная дорога
Филиал ПАО «Трансконтейнер»
Хобби: танцы, марафонский бег, скайраннинг, трейлраннинг, лыжные гонки, забеги на роликах.