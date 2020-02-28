В Красноярске выберут самую красивую и талантливую железнодорожницу Сибири и Дальнего Востока

Более 10 лет корпоративный конкурс красоты и таланта проходил на Красноярской железной дороге. Но в этом году впервые на титул «Мисс серебряная Магистраль» претендуют представительницы Дальневосточной, Забайкальской, Восточно-Сибирской и Красноярской магистралей. Четыре филиала железных дорог восточного полигона представили 12 девушек!

Еще одна особенность 2020 года – конкурс посвятили не только 8 марта, но и важной дате в истории России – 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Девушки исполнят песни, посвященные женщинам, участницам событий тех лет.

На заключительный конкурс – «Дефиле в вечерних платьях» - девушки выйдут вдохновленные силой и красотой большой воды и воплотят эти образы на сцене. Ведь в каждом из четырех регионов, представленных на конкурсе «Серебряная магистраль-2020» есть знаменитые на весь мир реки, озера и моря: полноводный Енисей, чистейший Байкал, многокилометровый Витим, Японское море.

- Такие конкурсы, как «Мисс Серебряная магистраль» – это часть корпоративной культуры РЖД. Мы проводим их, чтобы показать таланты молодых железнодорожниц, помочь им проявить лидерские качества. По опыту прошлых лет мы знаем, что в дальнейшем это поможет участницам лучше реализовать себя в компании. Ещё одна цель конкурса – поддержать престиж железнодорожных профессий среди женщин, - говорит заместитель начальника Красноярской железной дороги по кадрам и социальным вопросам Олег Злотников.

Кстати, женщины составляют треть коллектива РЖД. Представительницы прекрасной половины трудятся в десятках профессий и активно участвуют в культурной и социальной жизни дорог. В компании заботятся о том, чтобы работать было комфортно – здесь даже создан специальный координационный совет по совершенствованию условий труда и отдыха женщин.

Победительница конкурса, «Мисс Серебряная Магистраль», получит путевку в Париж. «Вице-мисс Серебряная Магистраль» достанется романтическое путешествие за рубеж.

«II-ая вице-мисс Серебряная Магистраль» получит возможность отдохнуть на Черноморском побережье.

Будут награды для «Мисс зрительских симпатий», для победительниц творческого конкурса, призы и подарки от партнеров.

Знакомьтесь с участницами!

Кондратюк Александра

31 год

Дальневосточная железная дорога

Тындинская механизированная дистанция инфраструктуры

Хобби: вокал, алмазная мозаика, сноубординг.

Милюк Наталья

35 лет

Дальневосточная железная дорога

Владивостокский Дворец культуры железнодорожников

Хобби: любимая работа.

Строителева Софья

23 года

Дальневосточная железная дорога

Станция Артем-Приморский-1

Хобби: вокал, танцы, стрейчинг.

Лагута Юлия

27 лет

Забайкальская железная дорога

Дирекция аварийно-восстановительных средств

Хобби: вокал, танцы, туризм.

Мартынова Мария

25 лет

Забайкальская железная дорога

Читинская механизированная дистанция погрузочно-разгрузочных работ

Хобби: бисероплетение, алмазная мозаика, создание украшений, вокал, дзюдо, спорт.

Васина Екатерина

32 года

Забайкальская железная дорога

Дирекция по энергообеспечению

Хобби: КВН, волонтерство, хореография, психология.

Рупышева Анастасия

24 года

Восточно-Сибирская железная дорога

Дирекция социальной сферы

Хобби: вокал, активный отдых на Байкале, спорт, рыбалка.

Абрамчик Дарья

29 лет

Восточно-Сибирская железная дорога

Дирекция социальной сферы

Хобби: бальные танцы, театр, вокал, кулинария, горные лыжи.

Пак Мария

33 года

Восточно-Сибирская железная дорога

Дирекция социальной сферы

Хобби: живопись, декоративно-прикладное искусство, кулинария, волейбол.

Китура Анна

24 года

Красноярская железная дорога

Территориальный центр фирменного обслуживания

Хобби: танцы, фотоискусство, туризм, кулинария, трейнспоттинг.

Прус Наталья

27 лет

Красноярская железная дорога

Путевая машинная станция -197

Хобби: бальные танцы, волонтер приюта для животных.

Лузик Юлия

31 год

Красноярская железная дорога

Филиал ПАО «Трансконтейнер»

Хобби: танцы, марафонский бег, скайраннинг, трейлраннинг, лыжные гонки, забеги на роликах.