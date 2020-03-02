«Машина для меня, как ноги»: мужчине с ДЦП незнакомые люди собрали в соцсетях на ремонт авто

Для Валерия, жителя маленького сибирского городка Ачинска в Красноярском крае, машина далеко не роскошь. У мужчины – ДЦП, передвигаться может только на ходунках, а на них далеко не уйдешь. Так что с 1983 года ездит исключительно на машине. Без преувеличения: это для него как ноги. Только вот недавно случилась беда: неброское темное Peugeot сломалось.

- Попрошайничать я не привык, - разводит руками Валерий. – Взять кредит возможности не было никакой. 30 лет на машине, и остался без нее… Как теперь?

В Красноярском крае незнакомые люди помогли мужчине с ДЦП отремонтировать машину.Видео: телеканал "ОСА" (город Ачинск).

Другого выхода не было: попросил помощи в соцсетях. Может, кто откликнется? Но такого, признается, не ожидал. Поняв, что стряслось, водители Ачинска распространили информацию по местным пабликам. Через день о проблеме мужчины знал весь город. Отозвались больше 300 человек. И не только из Ачинска.

- Мою инициативу подхватили многие люди, - поделился Александр Вебер (один из тех, кто первым начал помогать) с нашими коллегами из телеканала ОСА. – Начали писать: давайте поддержим человека все вместе!

Люди скинулись и за несколько дней собрали нужную сумму, говорит Валерий (а сам едва сдерживает слезы). Вскоре иномарку отправили в один из частных автосервисов.

- Конечно, сделаю, - кивает Сергей, механик авторема. – На все уйдет тысяч 30 и недели две. Отремонтирую как себе, мне за это ничего не надо, бескорыстно, чисто ради добра. Правда, придется подождать запчасть, мы ее уже заказали.

Автомеханик Сергей за работу не возьмет ни копейки. Фото: телеканала ОСА.

Вот так, несколько постов в группах, и человеку помогут вернуть машину, без которой ему никак. Точно также – через соцсети – Валерий четыре года назад познакомился со своей будущей женой.

- Все-таки соцсети – великая сила, - смеется он. – Хотел семью, создал, с машиной обещали посодействовать. Главное ведь по жизни не сидеть, а двигаться! Еще бы работу помогли найти. Я готов хоть снег кидать, но не берут. Главное – чтобы стремление к чему-то было. А что еще для счастья надо?