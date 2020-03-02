Дорогие мои шашлычки. Житель Покровки оштрафован за розжиг мангала на козырьке дома

Мужчину, который пожарил шашлыки на козырьке многоэтажки в Покровке Красноярска, оштрафовали на 2 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по краю.

Напомним, ЧП на улице Дмитрия Мартынова попало на камеру 26 февраля. Жители многоквартирного дома сняли на телефон, как один из соседей приволок на козырек мангал, разжег его и приготовил шашлыки. Причем квартир на первом этаже нет, там располагается супермаркет. Так что, скорее всего, «повар» вылез на козырек из окна своего жилья на втором этаже, заключили очевидцы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="492" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/763166" frameborder="0"></iframe> Шашлык на козырьке.Видео: ТВК

Спустя несколько дней он был найден. И теперь должен будет заплатить штраф – за нарушение правил пожарной безопасности. К слову, если бы из-за него началось возгорание, пострадали бы люди, все могло бы привести к возбуждению уголовного дела.

КСТАТИ

За разведение огня в неположенных местах (во дворе, парке, гараже, балконе) инспекторы пожнадзора в 2019-м году выписали штрафы почти на два миллиона рублей! Наказаны 804 человека.

- Это нарушение правил благоустройства, вас могут наказать на сумму от 1 до 4 тысяч рублей, - комментируют в МЧС. – Мера действует круглый год. В тех же местах нельзя разводить огонь из-за нарушений правил пожарной безопасности. Штраф от 2 до 3 тысяч рублей. Во время действия особого противопожарного режима размер увеличивается в два раза. Режим действует примерно с середины апреля и до середины осени. Суммируем: за такой «пикник» вы можете отдать от 5 до 10 тысяч рублей!

ВАЖНО

ШАШЛЫКИ НА ДАЧЕ ЗАПРЕТЯТ С АПРЕЛЯ

С середины апреля в Красноярском крае вступает противопожарный режим. В это время накладывают запрет, в том числе на разжигание огня на дачных участках. Если зимой вы еще можете пожарить там мясо, то уже весной шашлыки на даче могут обернуться штрафом. Причем не имеет значения, где вы готовите, в мангале или на костре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«У кого-то будут шашлычки»: красноярец разжег мангал прямо на козырьке многоэтажки

Житель многоэтажки на Дмитрия Мартынова удивил соседей, распалив мангал прямо на козырьке собственной многоэтажки. Произошло все вечером, 26 февраля, сообщает ТВК. Жители соседнего дома сначала заметили на козырьке пламя, а потом с удивлением увидели, что там стоит мангал. «У кого-то будут шашлычки», - снимая странный поступок красноярца, комментируют авторы видео (подробности).