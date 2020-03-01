Температурные качели: какая погода ожидает красноярцев в первую неделю весны

Погода в первую неделю весны в Красноярске будет переменчивой. По данным Гидрометцентра, в целом на неделе температура воздуха днем будет колебаться: то приближаться к 0 градусов, то опускаться до минус 7.

Итак, в понедельник, 2 марта, днем в Красноярске ожидается до минус 2 градусов, ночью - до минус 16. Облачно с прояснениями, осадков метеорологи не прогнозируют. Самым теплым днем на неделе станет вторник, 3 марта: днем столбики термометров поднимутся до плюс 2 градусов. Возможны осадки - дождь со снегом. Тепло сохранится также в среду и в четверг. Синоптики в эти дни обещают до плюс 1 градуса - днем. По ночам - минус 6-8 градусов. Дни будут пасмурными и облачными.

Небольшое похолодание придет в город к концу недели. В пятницу, 6 марта, днем до минус 3 градусов и небольшой снег. В ночь на субботу столбики термометров в Красноярске опустятся до минус 9 градусов, днем - минус 7 градусов, будет пробрасывать небольшой снег.