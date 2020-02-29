2020-02-29T16:42:49+03:00
Общество

Яблоку негде упасть: Красноярск с размахом отметил Масленицу на правобережной набережной

Съели тысячи блинов и установили рекорд по обливанию [фото]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярск с размахом отметил Масленицу на правобережной набережнойКрасноярск с размахом отметил Масленицу на правобережной набережнойФото: Мария ЛЕНЦ
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В этом году Красноярске два дня с размахом отмечает проводы зимы – Масленицу. Сегодня, в субботу, на правобережной набережной. После прошлогодней реставрации она сильно изменилась – стала широкой и благоустроенной, со множеством зон и локаций. Жители ближайших микрорайонов уже полюбили ее. Неудивительно, что к полудню 29 февраля здесь собралось несколько тысяч человек.

- Было очень необычно – видеть праздник на этом месте, прямо возле Енисея. Народу необычайно много, слишком много, яблоку негде упасть. Но нам очень понравилось, - поделились с «Комсомолкой» впечатлениями постоянные читатели.

Здесь были торговые ряды, где продавали сувениры и товары народного промысла. Для детей установили качели и карусели. Выступали артисты народной самодеятельности. И на каждом шагу – множество блинов, самовары с баранками, плюшки и пряники. Нужно наедаться вволю, ведь после Масленицы по традиции на Руси наступает строгий пост.

Праздник поистине семейный Фото: Мария ЛЕНЦ

Праздник поистине семейныйФото: Мария ЛЕНЦ

Кстати, сегодня, в последний день зимы здесь же, на набережной, был установлен рекорд России по массовому обливанию. В нем приняли участие 407 человек.

Также прошли гуляния и во многих микрорайонах. Например, в «Южном берегу» было не менее интересно, а прочувствовать атмосферу праздника можно было, даже выглянув из окна своей квартиры.

Ну, а завтра, 1 марта, массовые гуляния продолжатся в Татышев-парке. Красноярцев и гостей города ждут более 20 развлекательных операций, среди которых казачьи игрища, бои подушками на бревне, кулачные бои и сожжения чучела Масленицы.

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29 февраля – не просто день, который бывает раз в четыре года. Красноярцы отметили его с размахом. На правобережной набережной сегодня многолюдно. Главным событием нынешней Масленицы стал новый рекорд России, который установили красноярцы (подробнее).

Судите сами, сколько собралось красноярцев на обновленной набережной. Она стала любимым местом отдыха Фото: Мария ЛЕНЦ

Судите сами, сколько собралось красноярцев на обновленной набережной. Она стала любимым местом отдыхаФото: Мария ЛЕНЦ

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В торговых рядах можно было купить изделия ручного производстваФото: Мария ЛЕНЦ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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