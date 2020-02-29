2020-02-29T11:01:49+03:00
Происшествия

Муж, жена и пикинес Филя: под Красноярском пенсионеры заблудились и провели сутки в незнакомом лесу

Голодных и замерзших их нашли полицейские
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Под Красноярском пенсионеры заблудились и провели сутки в незнакомом лесу. Фото: пресс-служба полиции ЖелезногорскаПод Красноярском пенсионеры заблудились и провели сутки в незнакомом лесу. Фото: пресс-служба полиции Железногорска
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Минувшие сутки супруги из Красноярска на всю жизнь запомнят. Это только на первый взгляд может показаться, что они заблудились в трех соснах. А на самом деле попали в настоящие неприятности с непредсказуемым концом. Что произошло с ними, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск полицейские Железногорска.

Семейная пара, оба пенсионеры из краевого центра, решили прокатиться на своем автомобиле. Сели в иномарку, прихватили любимого пекинеса Филю и поехали в сторону Железногорска – там живет их сын. Думали: свежим воздухом за городом подышат, природных красот на камеру поснимают, тем более что свежий снежок прошел. И заодно в гости к сыну заглянут.

Голодных и замерзших путешественников нашли полицейские. Фото: пресс-служба полиции Железногорска

Голодных и замерзших путешественников нашли полицейские. Фото: пресс-служба полиции Железногорска

Выбрали путь через поселок Подгорный, однако на перекрестке свернули не в ту сторону и в результате доехали до Кантатского ущелья. Там проторенная дорога закончилась, иномарка увязла в снегу. Пытались откопать и вытолкать – бесполезно. Телефон набирать – связи нет. Как быть? Покружили по местности и поняли, что заблудились.

Тем временем опустилась ночь, вместе с ней стало подмораживать. А у путешественников с собой ни еды, ни термоса с горячим чаем. Решили на рассвете идти за подмогой в ту сторону, откуда приехали.

Тем временем сын в Железногорске места себе не находил, помчался в полицию, написал заявление: родители пропали в пути, телефон недоступен, не случилось бы беды! Полицейские составили план поисков, разработали маршруты.

- Мы получили ориентировку и сразу же поняли, в каком направлении нужно искать, - рассказывают сотрудники мобильного взвода ППС Юрий Сарзанов и Анатолий Григорьев. – Примерно через час нашли путешественников – в 20 километрах от застрявшего автомобиля. Они замерзли, устали, проголодались. Мимо проезжал неравнодушный железногорец, помог нам – лопатой и тросом мы вытащили иномарку из снежного плена.

Красноярские супруги благополучно добрались домой. И сделали для себя выводы: по незнакомым местам ездить осторожно и всегда в загородную поездку зимой брать с собой как минимум термос с горячим чаем и дополнительную теплую одежду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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