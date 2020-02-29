В Красноярске решены проблемы еще 228 дольщиков. На днях они получили ключи от долгожданных квартир. Два 14-этажных дома были достроены и сданы в микрорайоне Мариинском. А всего в сданных в эксплуатацию домах более 400 квартир.

История этих долгостроев повторяет все остальные в городе. Их заложила «Фирма ФБК», но в 2015 году бросила и обанкротилась. Правда, выйти сухим из воды застройщику не удалось – на него завели уголовное дело. В результате 340 человек стали обманутыми дольщиками.

Краевая и городская администрации определили дорожную карту по достройке домов, согласно которой объекты были переданы новому застройщику – ООО «УК «СИА». Новый застройщик демонтировал дома и переделал проект из панельного в монолитно-кирпичное исполнение. Кроме того, краевые и городские власти взяли на себя обязательства привести в соответствие проекты планировки, межевания и инфраструктуры микрорайона.

В пресс-службе правительства края добавили, что Мариинском в прошлом году построили детский сад, завершается проектирование школы на 1500 мест, открылся торговый центр, усовершенствована работа сети светофорных объектов, увеличено количество автобусных остановок. Так что новоселы в целом получили даже больше, чем рассчитывали более 5 лет назад, когда вкладывали деньги «в котлован».

Остается добавить, что Красноярский край остается единственным регионом в Сибирском федеральном округе, где обманутые дольщики получают денежные компенсации за недостроенные квартиры. На сегодня заключено соглашение на 18 домах, по которым край выделит средства на условиях софинансирования. По 12 из них (10 «Реставрации» и 2 «Сибстройинвеста») уже найдены решения. С декабря 2019 года денежные компенсации за свои недостроенные квартиры получили практически все дольщики компании «Реставрация» - 1413 человек.