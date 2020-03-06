Пожарному, тайком поджигавшему дома, чтобы прослыть героем, вынесли приговор

Эта история – огонь. В буквальном смысле. Начальник пожарной части 26-летний Иван Шнайдер из Хакасии тайком поджигал дома, чтобы показать себя героем. И вот сегодня стало известно: ему вынесли приговор. Шнайдеру грозило до пяти лет, но суд дал два года колонии-поселения плюс штраф - 500 тысяч рублей. Он должен возместить ущерб пострадавшим.

Процесс длился не один месяц. В клетке зала суда главному пожарному поселка Балыкса (250 километров от Абакана) было не по себе. Прятал глаза от камер, о такой славе явно не мечтал, ждал другого.

- Как сейчас отмыться?– заявляет начальник отряда противопожарной службы №4 Андрей Кабан. - Опозорил на всю Россию!

Напомним, в августе 2019 года Шнайдер стал руководителем пожарного отряда в Балыксе. Тогда-то и все произошло. Жители поселка перестали спать по ночам: одна за другой там стали полыхать постройки: бани, гаражи, дома. Два сгорели полностью, чудом не пострадали люди. Три семьи остались без крыши над головой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/743606" frameborder="0"></iframe> Пожарный-поджигатель.История - огонь Во всех смыслах. Пожарный поджигал дома в родном посёлке... чтобы затем тушить их и быть героем!

- Пироман, ненормальный, чего он хочет? – жители были в панике. - Кто же он такой?

Тренировал подчиненных?!

Когда все вскрылось, народ был в шоке. В один из дней поджигатель попал на видео. Пытался подпалить дом у школы, но не рассчитал. Когда разглядели, обомлели: пожарный!

Казалось, отпираться бесполезно. Доказательства – на видео. Однако Шнайдер пытался вывернуться. Клялся: «Поджигал дома исключительно ради благого дела, тренировал так подчиненных».

Клялся: «Поджигал дома исключительно ради благого дела, тренировал так подчиненных». Фото: соцсети.

Впрочем, у местных – другая версия. Своими глазами видели, мужчина прилетал на пожары, к тем домам, что поджег сам: суетился, делался все, чтобы произвести впечатление.

- Героем хотел казаться, - заключают жители поселка. – И все за наш счет. Кто вернет людям дома?

Прекратите съемку!

Шнайдер признался сразу: да, поджигал. Попросил было, чтобы его дело рассматривали в особом порядке. (Такое возможно, когда подсудимый не отрицает вину. И подробно озвучивать все нюансы необязательно. Приговор выносится быстрее, и он, как правило, гораздо более мягкий).

Однако ему отказали. У судьи возникли сомнения в размере материального ущерба. Тогда озвучивалась сумма в полмиллиона рублей. Поэтому навстречу подсудимому не пошли, упрощать процедуру не стали.

На следующем заседании Шнайдер отказался давать показания. (Заметим, это его право - не свидетельствовать против себя). А после потребовал запретить съемку заседания. Дескать, СМИ перевирают его слова, а это может повлиять на решение. И вообще светиться в прессе он не хочет.

Просьбу суд удовлетворил. Начали выслушивать других участников процесса, это местные жители, пожарные, представители властей. Всего в деле было 20 свидетелей.

Маловато будет?

Вот версия следствия. Шнайдер брал куски ткани, смачивал их бензином и подносил спичку. А потом бросал «зажигалки» внутрь построек. В основном, нежилых. Начинался пожар, и вскоре пламя перекидывалось на дома по соседству. Спустя некоторое время Шнайдер кидался их тушить - первым.

- Стыдно, - не скрывает начальник отряда противопожарной службы №4 Андрей Кабан. - Такая грязь. Личный состав он хотел потренировать! На пожаре что ли? Это невозможно.

. Три семьи остались без крыши над головой. Фото: Елена Москвитина.

... По статье «Умышленное уничтожение чужого имущества» Шнайдеру светило до пяти лет лишения свободы. Люди и тогда возмущались: для поджигателя это слишком мало. Но дали два.

- Держал деревню в страхе два месяца. Знаете, что это такое – выводить детей из огня?! – плачет жительница поселка Елена Москвитина. - Где у него совесть?

Пока приговор в силу не вступил, у сторон есть 10 дней, чтобы его обжаловать.

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Жители хакасского поселка Балыкса (250 километров от Абакана) последнее время перестали спать по ночам. С конца августа здесь начали гореть постройки: жилые дома, баня, гараж.

Отстаивали каждый раз всем миром, - чтобы не только помочь погорельцам, но и не дать огню перекинуться на соседние дома. Иногда удавалось, но два дома все-таки сгорели вместе с имуществом. Только чудом не пострадали люди. В поселке заговорили: у нас завелся пироман! И эксперты подтвердили по всем случаям: причина - поджог. Поначалу местные грешили на ребятню из неблагополучных семей. Прижимали - сознавайтесь, хулиганы! Но те категорически в отказ. Когда же выяснилось, кто настоящий поджигатель, народ вначале просто не поверил (подробности).