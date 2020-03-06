«Потому что призвание»: норильчанка ушла из акушерок в следователи

Четверть века на службе, сотни раскрытых дел, от которых даже у мужчин мурашки по коже. Поначалу не верится, что это все она. Между тем ее собственная история началась с крутого поворота: опытная акушерка взяла и ушла в следователи! Как все было, Елена Чистякова, и.о. руководителя следственного отдела по Кировскому району, перед 8 марта рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск.

«Это мое»

- Я 25 лет в профессии, на службе. Многие, с кем начинала, уже уволились. Меня спрашивают: «Ты до сих пор работаешь?». (Хотя я 15 лет, как должна быть на пенсии). А мне нравится: спокойной жизни не хочу. Другой судьбы не представляю – мне ин-те-рес-но!

Как все начиналось? Сама я из Норильска. С детства у меня была тяга к медицине. Но в 80-е поступить оказалось сложно: элитное училище. Я попробовала раз, другой – никак.

Тогда решила устроиться санитаркой. Узнаю все изнутри, и при поступлении будет бонус. Так все и получилось. В училище выбрала специальность фельдшера-акушера. После трех с половиной лет учебы сразу же пошла работать по специальности (несмотря на то, что моему ребенку было два месяца). Так прошло пять лет, а потом…

Не знаю, что это, наверное, призвание. Была у меня подруга. Вместе учились в медицинском, потом работали. И она вышла замуж за начальника милиции. Приходит на работу, рассказывает все эти истории, и я понимаю: вот это мое. Хочу туда!

Шел 1995-й год. Мне было тогда 26 лет. Написала заявление об увольнении, а вскоре меня взяли в милицию - помощником участкового, исполняющим обязанности следователя. Представляете?

(В те годы с кадрами в милиции были сложно. Так что брали и медиков, и педагогов. Таких, как я, было большинство. Конечно, почти сразу получила необходимое образование – заочно окончила юридический университет).

Муж мой выбор принял, никогда не был против. Потому что я энергичная, меня много (смеется).

В милиции я проработала 12 лет, прошла путь от и.о следователя до руководителя отдела. Затем меня пригласили в следственный комитет, и с 2008 года я там.

Проламывали пол и выносили все

- Каких только случаев не было! Все знали, я пришла из медицины, учусь на юрфаке. И был у меня один подозреваемый, дерзкий парень. Организовал группу, которая совершила крупные кражи в больших магазинах Норильска. Действовали путем пролома пола.

Под предлогом проведения строительных работ проникали в подвал, подрывали/подпиливали пол. Ночью возвращались, забирались в магазины и выносили все: холодильники, стиральные машины, ювелирные украшения. Совершили восемь таких краж.

Когда мы взяли организатора, он вел себя очень нагло. За несколько лет до этого привлекался прокуратурой за убийство четверых. Два года был под стражей, но освободился – не смогли доказать вину.

Службе посвятила 25 лет жизни.Фото: Мария ЛЕНЦ

И тут его берем мы - за кражи. А я следователь милиции, два года стажа. Разговариваем, и он мне цедит: «Приятно иметь следователя с медицинским образованием, который ничего не понимает ни в уголовном, ни в уголовно-процессуальном кодексе». - Давайте будем судить по результатам работы? – парирую я. В ответ усмешка: «Против меня прокуратура ничего не смогла доказать, а вы со своим медицинским образованием что-то докажете?».

После его нападок стало так обидно. В результате я приложила все усилия, и получилось. За кражу ему дали 10 лет.

Почти мгновенная карма

- После Норильска я была руководителем следственного отдела в Эвенкии. Огромная территория, вторая по площади в России – 747 тысяч квадратных километров, леса…

Врезалась мне в память одна история. Особая, связанная с местной спецификой. В Эвенкию прилетели на охоту двое друзей-красноярцев. В тайге заметили следы лося. Разрешения на добычу не было, но это их не остановило.

Пошли по следу, начали стрелять. Но не убили, а ранили. А лось весит от 350 до 650 кг, громадная туша. И на его фоне охотники решили сделать селфи. Подошли поближе (расстояние было примерно метров пять), чтобы сфотографироваться вместе с добычей.

И вдруг лось - подраненный, агрессивный – поднялся и ринулся на них. Мужчины рванули в разные стороны, разъяренный зверь оказался между ними. Перепугались, давай стрелять.

И тут произошло неожиданное. Этакая, скажем так, мгновенная карма. Один выпалил в лося, а попал в ногу приятелю. Не смог ничего сделать: через некоторое время тот умер – от кровопотери.

На допросах стрелок уверял: он ни при чем, друг «зацепил» себя сам – по неосторожности. Мы провели медико-криминалистическую экспертизу, она определяет траекторию полета пули. И выяснилось: стреляли не в упор, а издали. Так что ранить себя сам охотник не мог, виноват его приятель. Предъявили обвинение, он во всем сознался, пошел под суд.

Обиделась на мужа и…

- Безусловно, больше всего задевают преступления в отношении детей. Одно из таких произошло в Норильске. Трехлетний мальчик попал в реанимацию с разрывом печени. Было ясно, упасть так нельзя, значит, ребенок стал жертвой преступления.

Выехали на место. Гостинка, в ней детская кроватка, а на полу ковры - на них спят. Молодая семья, недавно переехала из Дудинки. Папе было лет 26, маме 18-20, она русская, он азербайджанец, брак официальный.

Стали допрашивать: кто нанес удар? Кивают друг на друга. Мы возбудили дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью», задержали обоих на двое суток.

Провели допросы родителей, очные ставки между ними, опросили соседей, родных. И знакомые семьи рассказали: уже видели у мальчика синяки, его била мать. На этот раз это тоже была она. Призналась: обиделась на мужа, который оказывал ей мало внимания. И в порыве гнева с силой ударила ногой лежащего на полу ребенка.

Я была у ребенка в реанимации. Когда его перевели в общую палату, тоже приезжала к нему, привозила игрушки. Такой мальчишка – активный, живой, глаза огромные. Про маму спрашивал постоянно. А я смотрела и думала: как с ним можно было так поступить? Кстати, когда все случилось, у этой женщины на руках был еще 5-месячный ребенок. Ее приговорили к 7 годам лишения свободы.

Медицина остается родной

- Я уже 25 лет не в медицине. Но она для меня родная, я ее люблю. Поэтому когда попадается уголовное дело о врачебной ошибке, беру себе.

Вот одно из таких: женщине из далекого поселка в Эвенкии фельдшер поставил диагноз аппендицит (под вопросом) и направил ее в Туру. А там врач-хирург не стал делать операцию. Лечил от колита, онкологии… Так продолжалось месяц, пока пациентке не стало совсем плохо. В конце концов, ее увезли в Красноярск, но было слишком поздно: перитонит, сепсис. Женщина умерла.

На допросах хирург стоял на том, что лечил правильно. Клялся, что показаний для операции не было. К тому же обжаловал приговор, считал, раз пациентка умерла в Красноярске, почему вопросы к нему?

Но я сумела доказать его вину. Тем более в медицине есть регламент: если у тебя сомнения, однозначно делается операция. В итоге врача осудили по статье «Причинение смерти по неосторожности».

ДОСЛОВНО

У нас ненормированный рабочий день. Если требуется, могу задержаться хоть до полуночи. Дело есть дело. Как отдыхаю? В течение недели обязательно два раза хожу в бассейн. По выходным – катаюсь на велосипеде, зимой – на лыжах или коньках, хожу на Столбы. Обязательно стараюсь побывать на природе.

В выходные на природу - обязательного. Фото: архив семьи.

У меня семья: взрослый сын-компьютерщик, уже есть внук, он увлекается творчеством. Особого желания, чтобы они посвятили себя службе, пошли по моим стопам, у меня не было. Пусть занимаются тем, что им по душе, делают свой выбор, как и я когда-то.

ПОЗДРАВЛЯЮ!

Сердечно поздравляю всех женщин с праздником весны, 8 марта! Счастья нам, здоровья, благополучия. И, конечно, замечательного настроения!

Особые поздравления - моим коллегам, тем, кто всегда на службе. Пусть сбудутся заветные мечты, близкие радуют вниманием и заботой. Мир каждому дому, доброй дороги детям… С праздником и всего самого лучшего!