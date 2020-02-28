Нужно ли топ-менеджерам компаний общаться с сотрудниками напрямую?

Что хотели знать сотрудники? Какую обратную связь ждали руководители? И почему «Комсомолка» в Красноярске решила вам об этом рассказать?

Ответ на вопрос об эффективной системе взаимодействия руководителей и сотрудников – однозначным быть не может. У каждой компании – свои особенности, свое видение диалога. Но с тем, что он необходим, наверно, согласятся все. Даже в советские времена при достаточно закрытом стиле управления были собрания коллективов с отчетами первых лиц. Правда, без острых вопросов, больше для порядка.

Телемост охватил широкий круг тем, они были ограничены только сферами ответственности участвующих вице-президентов: стратегические приоритеты и проекты компании, операционная деятельность, кадры, социальные программы. Фото: из архива «Норникеля»

Сегодня многие руководители понимают важность прямого общения. Есть примеры и в нашем крае. «Встречаются» в разных форматах, в том числе на площадках социальных сетей, со своими сотрудниками топы крупных компаний. Но масштабный диалог пока только у «Норникеля».

Три часа телемоста, 50 площадок на связи, почти 700 вопросов, в том числе 103 - в прямом эфире. Фото: из архива «Норникеля»

Первый опыт телемоста сотрудников с ее вице-президентами был в прошлом году. Явные плюсы такого формата оценили обе стороны: много вопросов, конкретные ответы, возможно обсуждение. Было принято решение сделать «НОРНИКЕЛЬ LIVE» ежегодным мероприятием.

В этом году - три топ-менеджера в студии: первый вице-президент - операционный директор Сергей Дяченко, старший вице-президент Лариса Зелькова и вице-президент Сергей Дубовицкий.

После анализа 700 вопросов понятно, что волнует коллектив, каковы настроения и ожидания. Фото: из архива «Норникеля»

Слушают и задают вопросы Москва, Архангельск, Чита, Красноярск, Лесосибирск, Саратов, Санкт-Петербург, Сочи, Кольский полуостров, Таймыр.

Три часа телемоста, 50 площадок на связи, почти 700 вопросов, в том числе 103 - в прямом эфире.

В чем плюсы для обеих сторон? Конечно, сотрудникам интересно из первых уст узнать, куда движется компания, как она будет развиваться, «как конкретно это отразится на мне, на моей семье, на жизни в моем городе». Важно и чувство вовлеченности, признание ценности человека труда: «Я могу общаться с руководителем, мое мнение важно, меня услышали, мы делаем общее дело».

Главный плюс прямых линий для руководителей - обратная связь. После анализа 700 вопросов понятно, что волнует коллектив, каковы настроения и ожидания. Вопросы разные, но все важные. Для каждого в отдельности и для компании в целом.

Большинство вопросов касалось перспектив компании, программы бережливого производства, экологии, корпоративного образования, охраны труда и промышленной безопасности, заработной платы, оплаты проезда к месту отдыха, жилья, различных социальных программ - от жилья до добровольного медицинского страхования.

Главный плюс «прямых линий» для руководителей - обратная связь. Фото: из архива «Норникеля»

Любопытно, что в итоге выяснилось: «прямая линия» интересна не только норникелевцам. Во-первых, компания – престижная, и информация из первых уст о перспективах предприятия востребована и теми, кто задумывается о работе в «Норникеле». Во-вторых, если речь о градообразующем предприятии, то масса тем волнует жителей города. Кстати, северная столица края на «прямой линии» «звучала» часто. И это справедливо. Норильск - основной производственный актив компании.

«Комсомолка» выбрала 8 вопросов, которые могут быть интересны и жителям края: кто-то планирует работать в Заполярье, кто-то мечтает увидеть его глазами туриста.

Вопросы и ответы

Отвечает Лариса Зелькова, старший вице-президент - руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью «Норникеля».

1. Планируется ли облагораживание районов НПР?

- Те, кто у нас живут в Норильске, заметили, что за последние три года такой процесс начался. Мы смогли, например, реставрировать уникальные мозаики на торцах домов на Комсомольской. Есть ряд планов, связанных со строительством на ростверках старых домов новых, современных. И вообще есть амбиции совместно с городом и федеральной властью подумать над реновацией города, поскольку основная часть застройки, которую мы имеем, – это застройка старая. Я уверена, что в 10-летней перспективе Норильск сильно преобразится.

Сотрудникам интересно из первых уст узнать, куда движется компания, как она будет развиваться. Фото: из архива «Норникеля»

2. «Норникель» заинтересован в развитии туризма в Заполярье?

- У компании есть план развития туристического кластера на Таймыре. Надеюсь, в течение 2020 года эти планы будут полностью сформированы, под них уже запланированы инвестиции. Мы надеемся, что удастся договориться с правительственными институтами об обеспечении этих проектов инфраструктурой. Уверена, наша мечта – превратить Таймыр в прекрасное туристическое место, а плато Путорана сравнить по красотам с другими территориями – свершится.

3. О льготах на жилье

- В ближайшие 5 лет в компании ежегодно будет увеличиваться количество сотрудников, которые смогут приобрести жилье по программе льготного ипотечного кредитования. «Норникель» будет субсидировать проценты по данным кредитам и субсидировать первоначальный взнос. Мы бы хотели, чтобы в 10-летней перспективе все наши жилищные программы стали такими.

4. О заработной плате

- За 2018–2019 годы мы индексировали вознаграждение с опережением уровня инфляции. По рабочим профессиям индексация составила почти 10% за последние два года. И дальше мы планируем двигаться в этом направлении, при этом будем ориентироваться на официальные данные инфляции. Считаем, что по ключевым профессиям вознаграждение в нашей компании в два раза выше. Это качественный разрыв.

Слушают и задают вопросы Москва, Архангельск, Чита, Красноярск, Лесосибирск, Саратов, Санкт-Петербург, Сочи, Кольский полуостров, Таймыр. Фото: из архива «Норникеля»

5. О бытовых условиях и отпуске

- В 2020 году на 100% – в два раза – будет увеличен бюджет на программу по быту на производстве. В трехлетней перспективе сможем радикально улучшить ситуацию, связанную с бытовыми условиями на производственных площадках. У нас появились теплые остановки, мы включились в мониторинг качества питания: совместно с кадровыми службами и активными сотрудниками регулярно проверяем, как вкусно кормят, сколько стоит, какой ассортимент. И таких примеров много. Чтобы нам с вами двигаться дальше в сторону улучшений условий труда, качества рабочей среды, прошу вас о поддержке, обратной связи – мы поможем!»

3,6 млрд. рублей в 2020 году «Норникель» потратит на оплату проезда в отпуск наших сотрудников.

Отвечает Сергей Дубовицкий, вице-президент – руководитель блока стратегии и управления стратегическими проектами:

6. Будут ли закрывать Медный завод в Норильске?

- Мы планируем достаточно серьезно развивать площадку Медного завода. Во главе угла тема экологии. Наша задача – вывести Медный завод в «высшую лигу» с точки зрения мировых экологических стандартов, то есть достичь коэффициента улавливания больше 99%, как на современных европейских медных предприятиях. Это предполагает достаточно масштабные инвестиции в модернизацию самого производства. Например, это проект, по сути, по строительству нового конвертерного передела по технологии непрерывного конвертирования, улавливанию диоксида серы. Более 100 млрд рублей мы планируем вкладывать в развитие и экологическое очищение Медного завода, медной цепочки.

7. Об экологии

- Стратегия «Норникеля» – это стратегия устойчивого роста. И важная его составляющая – экология. Компания ставит в этой сфере перед собой амбициозные задачи. В 10 раз предполагается сокращение выбросов диоксида серы в Норильском промышленном районе уже к 2025 году. При этом существенная часть сокращения будет достигнута в 2023 году. К 2030 году – в 20 раз сократятся выбросы вредных веществ. Это позволит нам войти в лигу мировых компаний, которые применяют в своей деятельности лучшие стандарты с точки зрения экологии.

8. Об уникальности «Норникеля»

- Не могу не согласиться с тезисом, что наша компания уникальная. Если посмотреть в будущее, то сейчас разворачивается битва на перспективном рынке производства аккумуляторов для электромобилей. Очень востребованная и перспективная тема. К счастью для нас, всё складывается таким образом, что основной технологией производства аккумуляторов, катодных материалов для аккумуляторов являются аккумуляторы на основе никеля и кобальта. Поэтому никель будет востребован в достаточно больших объемах для этой отрасли. Для нас, как для компании, выпускающей рафинированный никель и его различные соединения, – это очень хорошие перспективы.

Отзывы о «прямой линии»

Анна Чернуха, ведущий специалист отдела учебно-методического обеспечения Корпоративного университета «Норильский никель»:

- Больше смелых вопросов было, открытых, так скажем, проблемных озвучено.

Екатерина Петелина, ведущий специалист управления проектного горного производства Заполярного филиала «Норникеля»:

- Я не думала, что за три часа можно на самом деле осветить и ключевые проекты, и тему образования, и тему заработной платы, в общем, всё, что нас, так или иначе касалось, как работников. На все вопросы мы получили ответы.

Кстати, ответы на все вопросы «прямой линии» будут опубликованы на сайте компании «Норникель» в середине марта.