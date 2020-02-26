Александр Усс: Край взял курс на развитие районов малых городов и районов

В работе съезда приняли участие губернатор Красноярского края Александр Усс, председатель Законодательного Собрания Дмитрий Свиридов, депутаты Государственной Думы РФ и регионального парламента, представители Совета Федерации и исполнительных органов власти края, а также более 400 делегатов от городов и районов.

Грядут значительные изменения

Открывая мероприятие, глава региона отметил, что съезд проходит на фоне исторически значимого события: по инициативе Президента России Владимира Путина в Конституцию РФ вносится ряд поправок. Среди них есть и такие, которые напрямую затронут конструкцию муниципальной власти. Речь идет о включении органов местного самоуправления в единую систему публичной власти. А также новый состав Правительства РФ с первых своих шагов демонстрирует намерение слышать регионы, при этом проявляя предельную требовательность к работе в территориях.

По информации сопредседателя рабочей группы по внесению изменений в Конституцию России, председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса, Государственная Дума РФ приняла решение продлить срок представления поправок в Конституцию до 2 марта 2020 года. Уже на 10 марта планируется назначить второе чтение законопроекта о внесении изменений в основной документ государства. В ходе обсуждения вопроса он также напомнил позицию Президента страны в части статуса и полномочий органов местного самоуправления: статус местного самоуправления должен быть повышен, потому что это уровень власти, который наиболее приближен к гражданам.

- В поправках должна быть закреплена мысль о том, что муниципальная власть должна наилучшим образом понимать потребности и проблемы людей. Она должна быть самой сильной и экономически обеспеченной для эффективного исполнения функций, возложенных на нее, - подчеркнул Андрей Клишас.

Сенатора от Красноярского края в своем выступлении поддержал председатель Законодательного Собрания Дмитрий Свиридов.

- Задачи, которые стоят перед местным самоуправлением, требуют значительного переосмысления его места в системе публичной власти. С 2003 года, когда был принят базовый 131 Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления», местное самоуправление прошло большой путь становления и развития и состоялось как важнейший общественный институт. Очевидно, что органы местного самоуправления станут необходимым управленческим звеном наряду с федеральными и региональными уровнями власти, что для выполнения полномочий местное самоуправление получит финансовую поддержку. Грядут значительные изменения, и должны быть не просто готовы к ним. Наша задача - стать полноправными участниками этих глобальных процессов, - сказал Дмитрий Свиридов.

Новое качество управления - необходимость

Губернатор сделал акцент на том, что для воплощения в жизнь всех планов развития территорий необходимо привлекать на муниципальный уровень квалифицированных специалистов.

- В настоящий момент в городах и районах ощущается серьезный дефицит кадров, - отметил губернатор. - Это большая управленческая проблема. Причин много, одна из них - низкая зарплата. Квалифицированные специалисты не идут в муниципальную власть. И это надо сказать прямо. Считаю целесообразным повысить муниципальным служащим заработную плату в текущем году и учесть это в весенней корректировке краевого бюджета, формирование которой заканчивается в ближайшие недели.

Александр Усс напомнил участникам съезда и заявление Президента страны Владимира Путина о том, что приоритеты развития страны требуют нового качества управления.

- Магистральным направлением были и остаются национальные проекты. Мы должны исключить влияние чисто субъективных факторов - бюрократических проволочек, расхлябанности. Задачи перед нами стоят серьезные, и для их выполнения нужны не рывки и героические подвиги, а продуманная, ответственная и ритмичная работа, - подчеркнул глава региона. - Наряду с национальными проектами в крае сформированы и собственные приоритеты. К их числу относятся, прежде всего, повышение инвестиционной привлекательности, поддержка форм деловой активности. Развитие малой, локальной экономики будет нашим приоритетом на обозримую перспективу, как и опережающее развитие южных и северных территорий.

Акценты - на малые города и районы

Также губернатор отметил, что взятый еще в 2019 году курс на развитие территорий будет продолжен и в текущем периоде. В связи с этим акценты бюджетной политики региона смещены на малые города и районы.

По поручению Александра Усса в ближайшие годы планируется спроектировать, построить и реконструировать более ста объектов в сферах образования, здравоохранения, спорта, культуры. Ежегодно в крае будут реконструировать дополнительно до десяти библиотек, будет вдвое увеличен объем финансирования строительства и ремонта сельских домов культуры, до 1 млрд рублей дополнительно направят на региональные дороги. Законодательное Собрание края поддержало инициативу губернатора и в части выделения дополнительных средств на строительство школ в Манском, Большемуртинском, Ирбейском и Абанском районах.

- Отдельно хочу сказать о благоустройстве наших городов и наведении порядка в лесной отрасли. Это твердый курс с расчетом на результат. Вместе мы его обязательно добьемся. Желательно никого по дороге не потерять, - сказал глава региона.

С тем, чтобы работа была более результативной, губернатор настаивает на усилении взаимодействия органов муниципальной и краевой власти.

- Я вас очень прошу, точнее, настоятельно вам рекомендую - выходите из кабинетов, идите к людям. Помогайте всем, кто в нынешней непростой ситуации в помощи нуждается - это наша святая обязанность, - обратился к главам муниципалитетов губернатор. - Всем членам краевой исполнительной власти не мешает чаще бывать на местах, а главам районов - в кабинетах краевых руководителей, включая губернатора. И не только с просьбами, но и с конструктивными идеями и предложениями.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Геннадий Качаев, глава Шарыповского района:

- Губернатор в своем выступлении говорил непосредственно о том, что и как нам нужно делать и какая планируется помощь от региональных властей. Он понимает все наши проблемы изнутри, знает села и малые города. Впервые было обозначено, что ситуация с развитием экономики на территориях не просто должна контролироваться и поддерживаться, а муниципалитеты должны участвовать в этом процессе и даже выступать инициаторами развития экономики.

Поворот в отношении краевой власти к территориям, который транслировал на съезде Александр Викторович, мы, на местах, хорошо чувствуем. За эти годы глава региона сумел дать возможность для развития муниципалитетам, поддержка стала ощутимей. Сегодня, если муниципалитет не будет инициатором, то сельские территории не будут развиваться. Например, губернатор края четко ставит задачу - развивать кооперацию, там, где нет производств, открывать личные подсобные хозяйства. Тем более регион предлагает большой перечень мер поддержки для этих форм сельского хозяйства. А наша задача - доводить до людей информацию обо всех возможностях. У себя в районе мы планируем развивать кооператив по закупу, переработке и хранению плодово-ягодной и овощной продукции. Люди наши инициативы встречают с одобрением.

В нынешних реалиях нельзя, находясь в районах, получить минимальное финансирование и ничего не делать. Это и не модно, и не правильно. Сегодня нужно работать, искать возможности для развития. Я надеюсь, что мы дальше будем двигаться только вперед, к чему и призывает нас губернатор.