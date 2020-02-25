Масленица 2020 в Красноярске: куда пойти и чем полакомиться
Масленицу в Красноярске традиционно празднуют играми и забавами, конкурсами, старинными обрядами и, конечно же, самыми вкусными блинами. Организаторы площадок готовят множество развлекательных и интерактивных локаций, катания на лошадях и на собачьих упряжках. Не обойдется праздник и без таких традиционных развлечений, как кулачные бои, лазание на масленичный столб и сожжение чучела Масленицы. Будет много призов и много блинов! Рассказываем, как отметить Масленицу 2020 в Красноярске.
Фестиваль народной культуры «Сибирская Масленица»
Самым ожидаемым событием фестиваля станет театрализованная реконструкция старинной сибирской забавы XVIII-XIX веков — взятие «Снежного городка» — по мотивам известной картины В.И. Сурикова.
А завершится праздник горячими проводами зимы — сожжением символа Зимы и общим хороводом. Полную программу читайте тут.
С. Сухобузимское
1 марта, с 10.00
Правобережная набережная
Это новое место, в этом году масленицу здесь будут отмечать впервые.
от Коммунального моста до Гладкова
29 февраля
Татышев-парк
Программа праздника
12.00 – начало гуляний
13.30-14.00 – регистрация участников, желающих взобраться на масленичный столб
14.30 – соревнования по восхождению на масленичный столб
15.00 – кулачные бои
17.30 – огненное шоу и сожжение чучела Масленицы
Восточная сторона острова
1 марта
Масленичный интенсив
Традиционный семейный досуг вместе с фольклорным ансамблем «Живая СтАрина» и фольклорной студией «Баколье»
Дом офицеров
Ул. Перенсона, 20
29 февраля, 19.00
Билеты 150 рублей.
Масленица
Театрализованная игровая программа, посвященная празднованию Масленицы. Продолжительность 45 минут.
Детский кинотеатр «Мечта»
Ул. Мичурина, 30
1 марта, 11.00
Билеты 200 рублей.
Масленица в усадьбе Сурикова
На концертной площадке усадьбы выступит народный ансамбль русской песни «Сибирские зори».
Музей-усадьба В. И. Сурикова
1 марта, 12.00-14.00
Вход свободный, посещение музея по билетам
Спектакль-интерактив «Широкая масленица»
Литературный театр приглашает вспомнить народные традиции и забавы.
Продолжительность спектакля — 50 минут, 1 отделение
Камерный зал филармонии
Пр. Мира, 2Б
1 марта, 12.30, 17.00
Билеты 200 рублей.
Масленица в Центральном парке
Центральный парк
1 марта, 14.00
Вход свободный.
Масленичный разгуляй
В завершение праздника - традиционное сожжение чучела Масленицы.
Фанпарк «Бобровый лог»
1 марта, 14.00
Ипподром «Мустанг»
Изюминка праздника – бега и скачки!
п. Емельяново
29 февраля, 12.00
Вход свободный.
В Абакане
Масленица — 2020
Горожан ждут песни, танцы, веселые конкурсы, блины, а кульминацией праздника как всегда выступит долгожданный ритуал проводов зимы — сожжение чучела Масленицы.
Программа
26 февраля - район «Западный» (ул. Пушкина, 170)
27 февраля - район «Южный» (КДЦ «Южный»), район «Полярный» (ул. М. Жукова, 86)
28 февраля - район «Гавань» (сквер «Медвежонок»), район «Юго-Западный» (парк «Комсомольский»)
1 марта - район «Красный Абакан» (КДЦ «Красный Абакан»), район «Нижняя Согра» (сквер «Заречный»)
Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU