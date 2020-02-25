Масленица 2020 в Красноярске: куда пойти и чем полакомиться

Масленицу в Красноярске традиционно празднуют играми и забавами, конкурсами, старинными обрядами и, конечно же, самыми вкусными блинами. Организаторы площадок готовят множество развлекательных и интерактивных локаций, катания на лошадях и на собачьих упряжках. Не обойдется праздник и без таких традиционных развлечений, как кулачные бои, лазание на масленичный столб и сожжение чучела Масленицы. Будет много призов и много блинов! Рассказываем, как отметить Масленицу 2020 в Красноярске.

Фестиваль народной культуры «Сибирская Масленица»

Самым ожидаемым событием фестиваля станет театрализованная реконструкция старинной сибирской забавы XVIII-XIX веков — взятие «Снежного городка» — по мотивам известной картины В.И. Сурикова.

А завершится праздник горячими проводами зимы — сожжением символа Зимы и общим хороводом. Полную программу читайте тут.

С. Сухобузимское

1 марта, с 10.00

Правобережная набережная

Это новое место, в этом году масленицу здесь будут отмечать впервые.

от Коммунального моста до Гладкова

29 февраля

Татышев-парк

Программа праздника

12.00 – начало гуляний

13.30-14.00 – регистрация участников, желающих взобраться на масленичный столб

14.30 – соревнования по восхождению на масленичный столб

15.00 – кулачные бои

17.30 – огненное шоу и сожжение чучела Масленицы

Восточная сторона острова

1 марта

Масленичный интенсив

Традиционный семейный досуг вместе с фольклорным ансамблем «Живая СтАрина» и фольклорной студией «Баколье»

Дом офицеров

Ул. Перенсона, 20

29 февраля, 19.00

Билеты 150 рублей.

Масленица

Театрализованная игровая программа, посвященная празднованию Масленицы. Продолжительность 45 минут.

Детский кинотеатр «Мечта»

Ул. Мичурина, 30

1 марта, 11.00

Билеты 200 рублей.

Масленица в усадьбе Сурикова

На концертной площадке усадьбы выступит народный ансамбль русской песни «Сибирские зори».

Музей-усадьба В. И. Сурикова

1 марта, 12.00-14.00

Вход свободный, посещение музея по билетам

Спектакль-интерактив «Широкая масленица»

Литературный театр приглашает вспомнить народные традиции и забавы.

Продолжительность спектакля — 50 минут, 1 отделение

Камерный зал филармонии

Пр. Мира, 2Б

1 марта, 12.30, 17.00

Билеты 200 рублей.

Масленица в Центральном парке

Центральный парк

1 марта, 14.00

Вход свободный.

Масленичный разгуляй

В завершение праздника - традиционное сожжение чучела Масленицы.

Фанпарк «Бобровый лог»

1 марта, 14.00

Ипподром «Мустанг»

Изюминка праздника – бега и скачки!

п. Емельяново

29 февраля, 12.00

Вход свободный.

В Абакане

Масленица — 2020

Горожан ждут песни, танцы, веселые конкурсы, блины, а кульминацией праздника как всегда выступит долгожданный ритуал проводов зимы — сожжение чучела Масленицы.

Программа

26 февраля - район «Западный» (ул. Пушкина, 170)

27 февраля - район «Южный» (КДЦ «Южный»), район «Полярный» (ул. М. Жукова, 86)

28 февраля - район «Гавань» (сквер «Медвежонок»), район «Юго-Западный» (парк «Комсомольский»)

1 марта - район «Красный Абакан» (КДЦ «Красный Абакан»), район «Нижняя Согра» (сквер «Заречный»)

Вход свободный.